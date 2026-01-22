'3 दिन एक के साथ, 3 दिन दूसरी के साथ और रविवार को…' दो पत्नियों के बीच पति का हुआ बंटवारा

Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां गांव की पंचायत ने दो पत्नियों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए पति के रहने का बाकायदा साप्ताहिक शेड्यूल बना...

अब जानिए पूरा मामला

यह मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के नगलिया आकिल गांव का है। गांव के एक युवक ने दो शादियां की थीं। उसकी पहली शादी परिवार की रज़ामंदी से हुई थी, जबकि दूसरी शादी उसने प्रेम विवाह के जरिए की थी। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन समय के साथ दोनों पत्नियों के बीच पति को लेकर झगड़े बढ़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर का माहौल खराब हो गया और बात पुलिस तक पहुंच गई। इसके बाद गांव की पंचायत बुलाई गई, ताकि मामले को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके।

पंचायत ने बनाया सप्ताह का शेड्यूल

पंचायत में तीनों पक्षों की बात सुनने के बाद एक अनोखा फैसला लिया गया। पंचायत ने तय किया कि पति सप्ताह के दिन दोनों पत्नियों के बीच बांटकर रहेगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को पति पहली पत्नी के साथ रहेगा और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार पति दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। और रविवार को पति की छुट्टी रहेगी और वह दोनों पत्नियों से अलग अपनी मर्जी से समय बिताएगा।

खास परिस्थितियों में दिनों को आगे-पीछे करने की भी अनुमति

पंचायत ने खास परिस्थितियों में दिनों को आगे-पीछे करने की अनुमति भी दी है। भविष्य में कोई विवाद न हो, इसके लिए इस समझौते को लिखित रूप में दर्ज किया गया और पति व दोनों पत्नियों के हस्ताक्षर कराए गए। इस अनोखे फैसले की अब पूरे इलाके में चर्चा हो रही है।