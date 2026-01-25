कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में एक्शन, आरोपी के मकान पर चस्पां किया गया कुर्की नोटिस

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में रविवार को एक आरोपी और उसके परिजनों द्वारा अपराध के जरिए अर्जित की गई 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही शुरू की। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में रविवार को एक आरोपी और उसके परिजनों द्वारा अपराध के जरिए अर्जित की गई 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही शुरू की। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।



पुलिस उपायुक्त (वरुणा जोन) प्रमोद कुमार ने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले में आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल और उसके परिजनों द्वारा अपराध से अर्जित की गयी कुल 30.52 करोड़ रुपये की संपत्तियों को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कायस्थ टोला, प्रहलाद घाट, मरौली, जगतगंज और सिगरा सहित आठ स्थानों पर मकानों व भूखंडों पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर उन्हें सील कर दिया गया।



अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा इंडियन बैंक के तीन खातों में जमा लगभग तीन करोड़ रुपये की धनराशि के लेन-देन पर भी रोक लगा दी गयी। कुमार ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ वारंट तामील कराया गया है।



भोला प्रसाद जायसवाल कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का पिता है। इससे पहले पुलिस ने 23 जनवरी को वाराणसी के सिगरा इलाके में भोला प्रसाद की करीब 28 करोड रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप मामले के संबंध में वाराणसी समेत कई जिलों में अनेक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है।

