UP के इन 60 जिलों में कोहरे का कहर: हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच इस दिन होगी मूसलाधार बारिश! सावधान रहें... घर से न निकलें बाहर!

उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। हालिया बारिश और ओलावृष्टि के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 60 से अधिक जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि 15 जिलों में आज घना कोहरा छाए रहने की संभावना...

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। हालिया बारिश और ओलावृष्टि के बाद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 60 से अधिक जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है, जबकि 15 जिलों में आज घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 2 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिससे उत्तर प्रदेश में फिर से बादल छाने और बारिश की संभावना बन रही है।



सहारनपुर में बदला मिजाज, ठंड में इजाफा

सहारनपुर जनपद में मौसम ने अचानक करवट ली है। सुबह घना कोहरा छाने से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सड़कों पर दृश्यता कम होने के चलते वाहनों की रफ्तार धीमी रही और लोग हेडलाइट जलाकर सफर करते नजर आए। कुछ दिन पहले धूप से मिली राहत अब कोहरे की चादर में बदल गई है।



1 फरवरी से बढ़ेगी बादलों की आवाजाही

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के अनुसार, 31 जनवरी को पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में कोहरे का असर रहेगा, जबकि 1 फरवरी से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है।

यह भी पढ़ें : ‘मेरा जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा, इसलिए जान दे रहा...’, युवक ने ये कहकर लगा ली फांसी, सुसाइड Video हुआ Viral



इन जिलों में घने कोहरे की आशंका

घना कोहरा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बदायूं, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर में छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा गोंडा, अयोध्या, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, अमेठी, रायबरेली, झांसी, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी समेत कई जिलों में 100 से 500 मीटर दृश्यता वाला कोहरा देखने को मिल सकता है। इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

यह भी पढ़ें : मैम Ajit Pawar जी नहीं रहे.... ये सुनते ही Kangana Ranaut को लगा झटका, Reaction सोशल मीडिया पर Viral!



2 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम

बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, फरवरी की शुरुआत के साथ ही मौसम एक बार फिर करवट लेगा। 2 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।