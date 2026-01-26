UP में कार और पिकअप की भीषण टक्कर, महिला समेत 3 लोगों की मौत, 3 घायल

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रविवार शाम को एक कार और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शाम लगभग चार बजे कार में सवार चार लोग एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए...

सोनभद्र : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रविवार शाम को एक कार और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई तथा तीन अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शाम लगभग चार बजे कार में सवार चार लोग एक जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए बीजपुर से राबर्ट्सगंज के लिए निकले थे कि बीजपुर-मुर्धवा मार्ग पर स्थित विषघरवा टोला के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक की उनके वाहन से टक्कर हो गई।



पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वाहन में सवार संजय (60), अखिलेश (65) व हीरामणि (55) की मौत हो गई जबकि दोनों ही वाहनों के चालक सहित तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को म्योरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच जारी है।