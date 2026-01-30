Ajit Pawar जैसे प्लेन क्रैश में Bollywood की ये हस्तियां भी गंवा चुकी हैं जान, एक सुपरस्टार थीं 7 महीने प्रेग्नेंट, एक पूरे परिवार संग खत्म!

Edited By Purnima Singh,Updated: 30 Jan, 2026 06:35 PM
UP Desk : 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता अजित पवार का चार्टर्ड विमान बारामती में क्रैश हो गया। वह जिला परिषद चुनाव के लिए चार सभाओं में भाग लेने जा रहे थे। मुंबई से बारामती की उड़ान के दौरान विमान रनवे पर उतरते समय फिसल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजित पवार समेत पांचों सवारों की मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार 29 जनवरी को सुबह 11 बजे किया गया।
अजित पवार के दुखद निधन ने एक बार फिर उन हवाई दुर्घटनाओं को याद दिलाया, जिसमें राजनीति और मनोरंजन जगत की कई जानी-मानी हस्तियों की मौत हुई।
पुरानी हवाई दुर्घटनाएं
सौंदर्या शर्मा
32 वर्षीय अभिनेत्री सौंदर्या शर्मा, जिन्हें फिल्म ‘सूर्यवंशम’ से पहचान मिली, 17 अप्रैल 2004 को बेंगलुरु के जक्कुर एयरफील्ड से करीमनगर जा रही थीं। विमान टेकऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया और आग लग गई। सौंदर्या उस समय 7 महीने की गर्भवती थीं। उनके साथ उनके भाई अमरनाथ, भाजपा कार्यकर्ता रमेश कदम और पायलट जॉय फिलिप्स भी विमान में सवार थे। सभी की इस दुर्घटना में मौत हो गई।
ओमकार
सुपरहिट फिल्म ‘नदिया के पार’ में चंदर (सचिन) के बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले अभिनेता ओमकार भी विमान हादसे का शिकार हुए। वह अपने परिवार- पत्नी और बच्चों के साथ लंदन जा रहे थे।
तरुणी सचदेव
चाइल्ड एक्ट्रेस तरुणी सचदेव, जिन्हें ‘रसना गर्ल’ और फिल्म ‘पा’ में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए जाना जाता था, 14 मई 2012 को नेपाल के जोमसोम एयरपोर्ट के पास विमान हादसे में अपनी जान गंवा बैठीं। उस समय वह अपनी 14वीं जन्मदिन यात्रा पर थीं और उनके साथ उनकी मां भी थीं। दोनों की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई।
विमान हादसों का समाज और उद्योग पर प्रभाव
हवाई दुर्घटनाओं ने न केवल उद्योग और राजनीति में बल्कि आम जनता में भी शोक की लहर दौड़ा दी है। अजित पवार का हादसा पुरानी त्रासदियों की याद दिलाता है और यह याद दिलाता है कि जीवन कभी भी अनिश्चित हो सकता है।