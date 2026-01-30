Main Menu

'योगी 40 दिन में गोहत्या पर रोक लगा खुद को हिंदू प्रेमी साबित करें', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की CM Yogi को चुनौती

Edited By Purnima Singh,Updated: 30 Jan, 2026 05:29 PM

swami avimukteshwarananda challenges cm yogi

वाराणसी : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी और कहा कि वह 40 दिन में ''गोहत्या पर रोक लगाकर अपने हिंदू प्रेमी होने की प्रतिबद्धता'' साबित करें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज प्रशासन द्वारा संगम में स्नान से रोके जाने के विरोध में 18 जनवरी से जारी अपने धरने को औपचारिक तौर पर शुक्रवार को समाप्त कर दिया। 

उन्होंने वाराणसी में पत्रकारों से कहा, "जब मैं वहां (प्रयागराज) 11 दिन तक बैठा रहा, तब किसी भी अधिकारी ने मुझे स्नान के लिए नहीं कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अगले साल माघ मेले में जाऊंगा और ससम्मान स्नान करूंगा।" स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा, ''वह 40 दिन के भीतर गोहत्या पर रोक लगाकर अपने हिंदू प्रेमी होने की प्रतिबद्धता साबित करें।'' उन्होंने कहा, "हमारी पहचान के प्रमाण मांगे गए और हमने उन्हें प्रस्तुत कर दिया। अब आपको अपने हिंदू प्रेमी होने का प्रमाण देना होगा।" उन्होंने कहा, "हिंदू होने की पहली सीढ़ी गो-प्रेमी होना है। गाय को 'राष्ट्र माता' घोषित करें और उत्तर प्रदेश से गोमांस का निर्यात रोकें, तब हम मानेंगे कि आप हिंदू प्रेमी हैं।" 

