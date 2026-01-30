Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Ajit Pawar प्लेन क्रैश के बाद फिर बड़ा हादसा! लैंडिंग से ठीक पहले विमान हुआ क्रैश, सांसद समेत 15 लोगों की मौत

Ajit Pawar प्लेन क्रैश के बाद फिर बड़ा हादसा! लैंडिंग से ठीक पहले विमान हुआ क्रैश, सांसद समेत 15 लोगों की मौत

Edited By Purnima Singh,Updated: 30 Jan, 2026 07:20 PM

15 killed in colombia plane crash

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे के एक दिन बाद दुनिया से एक और दुखद विमान दुर्घटना की खबर सामने आई है। कोलंबिया के पूर्वोत्तर प्रांत नॉर्टे डी सैंटेंडर के एक ग्रामीण इलाके में बुधवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक...

Plane Crash in Colombia : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे के एक दिन बाद दुनिया से एक और दुखद विमान दुर्घटना की खबर सामने आई है। कोलंबिया के पूर्वोत्तर प्रांत नॉर्टे डी सैंटेंडर के एक ग्रामीण इलाके में बुधवार को एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक सांसद समेत सभी 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

इस उड़ान का संचालन कोलंबिया की सरकारी विमानन कंपनी ‘सटेना’ (Satena) कर रही थी। कंपनी के अनुसार, कुरासिका इलाके के स्थानीय अधिकारियों से दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत बचाव दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

विमान में सवार थे सांसद समेत 15 लोग
एयरलाइन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि विमान में दो क्रू मेंबर और 13 यात्री सवार थे। मृतकों में कोलंबिया की प्रतिनिधि सभा के सदस्य डियोजेनेस क्विंटरो भी शामिल थे। कोलंबिया के परिवहन मंत्रालय ने बाद में पुष्टि करते हुए कहा, “विमान का मलबा मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उसमें सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा।”

यह भी पढ़ें : Ajit Pawar जैसे प्लेन क्रैश में Bollywood की ये हस्तियां भी गंवा चुकी हैं जान, एक सुपरस्टार थीं 7 महीने प्रेग्नेंट, एक पूरे परिवार संग खत्म!

लैंडिंग से पहले अचानक टूटा संपर्क
जानकारी के अनुसार विमान ने सुबह 11:54 बजे (स्थानीय समय) तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सामान्य संपर्क बनाए रखा था। लेकिन निर्धारित लैंडिंग से कुछ ही मिनट पहले सभी रडार और संचार संकेत अचानक बंद हो गए। इसके बाद विमान को लापता घोषित कर दिया गया और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, एयरोस्पेस फोर्स, सेना और स्थानीय आपातकालीन टीमों ने वेनेजुएला सीमा के पास स्थित कैटाटुम्बो क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया।

कठिन इलाके में मिला मलबा
कैटाटुम्बो क्षेत्र घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और जटिल मौसम परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, जिससे राहत कार्यों में काफी मुश्किलें आईं। आधिकारिक अपडेट में बताया गया कि विमान एक दुर्गम पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 

यह भी पढ़ें : UP के इन 60 जिलों में कोहरे का कहर: हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच इस दिन होगी मूसलाधार बारिश! सावधान रहें... घर से न निकलें बाहर!

मृतकों में सामाजिक नेता भी शामिल
हादसे में जान गंवाने वालों में सांसद डियोजेनेस क्विंटरो (36 वर्ष), जो संघर्ष पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करते थे। सामाजिक नेता और कांग्रेसी उम्मीदवार कार्लोस साल्सेडो हित कुल 15 लोग शामिल हैं। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!