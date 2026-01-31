Main Menu

मैं दारोगा हूं अंकल! शादी के बाद खुला पति का फर्जी सच, पत्नी बोली–'पापा, वो तो झूठ बोल रहे थे', थाने पहुंचा सनसनीखेज केस

Edited By Anil Kapoor,Updated: 31 Jan, 2026 08:46 AM

Etah News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने फर्जी तरीके से यूपी पुलिस में दारोगा बनने का दावा कर लाखों रुपए दहेज लेकर शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद जब उसकी पुलिस ट्रेनिंग और फिंगरप्रिंट मिलान का समय......

Etah News: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने फर्जी तरीके से यूपी पुलिस में दारोगा बनने का दावा कर लाखों रुपए दहेज लेकर शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद जब उसकी पुलिस ट्रेनिंग और फिंगरप्रिंट मिलान का समय आया, तो वह फरार हो गया। इस खुलासे के बाद नई नवेली दुल्हन ने हकीकत अपने परिजनों को बताई, जिससे मायके पक्ष में हड़कंप मच गया। हालांकि, महिला ने कुछ दिनों तक फर्जी दरोगा के साथ रहना जारी रखा, लेकिन बाद में ससुराल वालों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग और प्रताड़ना शुरू हो गई। इसके बाद महिला ने कानून का सहारा लिया।

फर्जी दारोगा फरार, पुलिस ने की शिकायत दर्ज
पीड़िता प्रज्ञा वर्मा पुत्री रविन्द्र वर्मा की लिखित शिकायत पर अलीगढ़ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल आरोपी कपिल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मामला एटा कोतवाली नगर क्षेत्र, घिलौआ रोड का है।

कैसे हुआ फर्जी दारोगा का खेल?
पीड़िता के पिता को शादी के लिए अच्छे परिवार का लड़का चाहिए था। एक व्यक्ति ने बताया कि कपिल, लालपुर का रहने वाला, हाल ही में यूपी पुलिस में दरोगा बनकर मेरठ में ट्रेनिंग कर रहा है। पिता और रिश्तेदार ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे, जहां कपिल पुलिस यूनिफॉर्म और वेतन स्लिप दिखा। लड़की पक्ष ने उसे पसंद किया और 19 जनवरी को शादी तय हुई। शादी में लड़की पक्ष ने लगभग 40 लाख रुपए और 20 तोला सोने के जेवर दिए।

सच्चाई का खुलासा
शादी के पांच दिन बाद पीड़िता ने अपने पति से ट्रेनिंग के बारे में पूछा। कपिल ने टालमटोल किया और बीमारी का हवाला दिया। बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने कूट दस्तावेजों के जरिए नौकरी हथियाई थी। यह सुनकर लड़की चौंक गई और पिता को पूरी बात बताई।

फिंगरप्रिंट मिलान से पहले फरार
पिता ट्रेनिंग सेंटर गए तो पता चला कि कपिल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फिंगरप्रिंट मिलान होना था। पकड़ाए जाने के डर से कपिल फरार हो गया। हालांकि हकीकत जानने के बाद लड़की ने बेइज्जती से बचने के लिए कुछ समय तक उसके साथ रहने का फैसला किया।

ससुराल में प्रताड़ना और दहेज की मांग
कुछ समय बाद ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। इसके साथ ही महिला को शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। परेशान महिला ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई।

