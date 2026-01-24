UP में तेज रफ्तार का कहर! बेकाबू बाइक साइन बोर्ड से भिड़ी, छिटककर 10 फुट दूर जा गिरे 3 भाई, सिर फटने से मौके पर मौत...

Edited By Purnima Singh,Updated: 24 Jan, 2026 01:54 PM
Unnao News : उन्नाव जिले के पुरवा कोतवाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे लोहे के ‘साइन बोर्ड' से टकरा गई, जिससे उस पर सवार तीन युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना शुक्रवार की रात जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पुरवा कोतवाली क्षेत्र के गदोरवा गांव के पास अचलगंज–पुरवा मार्ग पर हुई। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार के कारण मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और साइन बोर्ड से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक उछलकर करीब 10 फुट दूर जा गिरे।
मृतकों की पहचान बीघापुर थाना क्षेत्र के अढ़ोली गांव निवासी अनुराग (31), बेसनखेड़ा निवासी राहुल पाल (26) और तौरा निवासी सौरभ (25) के रूप में हुई है। अनुराग और राहुल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल सौरभ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घायल सौरभ करीब आधे घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा। बाद में वहां से गुजर रहे लोगों की नजर पड़ी, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे कोतवाल अमरनाथ यादव ने सभी को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरवा भेजा, जहां चिकित्सक ने शुरुआती इलाज के बाद सौरभ को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी। परिजनों के अनुसार, अनुराग पेशे से ट्रक चालक था और तीन दिन पहले ही पिता बना था। राहुल की शादी आगामी अप्रैल माह में होनी थी और वह दूध का व्यवसाय करता था। सौरभ पुणे में नौकरी करता था। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।