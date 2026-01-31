गाजियाबाद में आधी रात का आतंक! युवकों के महासंग्राम में 2 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल—इलाके में फैला डर

Edited By Anil Kapoor,Updated: 31 Jan, 2026 09:10 AM
Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के खोड़ा इलाके में 30 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे युवकों के बीच झगड़े और मारपीट ने पूरे इलाके को दहला दिया। घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल......
Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के खोड़ा इलाके में 30 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे युवकों के बीच झगड़े और मारपीट ने पूरे इलाके को दहला दिया। घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और लोग सदमे में हैं।
क्या हुआ घटना के वक्त
डायल 112 पर सूचना मिली कि खोड़ा थाना क्षेत्र में कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया है। देखते ही देखते यह विवाद मारपीट में बदल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अफसोस, अस्पताल में दो लोगों की मौत हो गई। तीसरा घायल व्यक्ति अब खतरे से बाहर है और उसका इलाज चल रहा है। मृतकों के नाम और उम्र की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के अनुसार वे सभी स्थानीय युवक थे।
पुलिस की प्रतिक्रिया
पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन निमिष पाटील ने बताया कि “हमें रात 10 बजे सूचना मिली। हमारी टीम ने मौके पर जाकर घायलों को अस्पताल भेजा। दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ठीक हो रहा है। मृतकों के परिवारों को सूचना दे दी गई है। उनकी तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि घटनास्थल की जांच की गई और कुछ संदिग्धों को पहचानकर हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि झगड़े की वजह क्या थी। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश या छोटी-मोटी बात पर विवाद होने की बात सामने आई है, लेकिन पूरा सच जांच के बाद ही सामने आएगा।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
खोड़ा इलाके के लोग घटना से डर गए हैं। यह इलाका घनी आबादी वाला है, जहां अक्सर छोटे-मोटे विवाद होते रहते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि युवाओं में बेरोजगारी और तनाव की वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि रात को अचानक चीख-पुकार सुनाई दी। हम बाहर निकले तो देखा कि कुछ लड़के एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे। पुलिस समय पर आ गई, वरना और बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि कोई और झगड़ा न हो।
पुलिस की अगली कार्रवाई
पुलिस अब संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के लिए गश्त तेज कर दी गई है। इस घटना ने युवाओं में बढ़ते तनाव और बेरोजगारी पर भी सवाल खड़ा कर दिया है।