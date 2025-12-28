Main Menu

मिर्जापुर फायरिंग रेंज में अचानक जोरदार ब्लास्ट! चार जवान घायल, दो की हालत गंभीर; जांच के आदेश

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Dec, 2025 09:41 AM

sudden blast at mirzapur firing range four soldiers injured two critically

Saharanpur News: मिर्जापुर क्षेत्र स्थित सेना की फायरिंग रेंज में नियमित अभ्यास के दौरान अचानक हुए ब्लास्ट में चार जवान घायल हो गए। धमाके की आवाज सुनते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और अभ्यास तुरंत रोक दिया गया।

घायल जवानों का इलाज
घटना के तुरंत बाद घायल जवानों को मौके पर मौजूद एंबुलेंस की मदद से बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। बेहट सीएचसी के चिकित्सकों के अनुसार, चारों जवानों को चोटें आई हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य दो जवानों का इलाज वहीं जारी है।

वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षा इंतजाम
घटना की सूचना मिलते ही सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस भी फायरिंग रेंज पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया गया, ताकि किसी और अनहोनी से बचा जा सके। सुरक्षा कारणों से पूरे क्षेत्र को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया। जिला अस्पताल प्रशासन ने भी इमरजेंसी वार्ड को अलर्ट मोड पर रखा। अतिरिक्त डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किए गए ताकि घायल जवानों को तुरंत और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। गंभीर जवानों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है।

ब्लास्ट का कारण अभी स्पष्ट नहीं
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसा तब हुआ जब फायरिंग रेंज में नियमित ट्रेनिंग और हथियार अभ्यास चल रहा था। अचानक हुए ब्लास्ट में चार जवान घायल हो गए। हालांकि, ब्लास्ट के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

जांच के आदेश
सेना के अधिकारियों ने बताया कि सभी घायल जवानों का समुचित इलाज किया जा रहा है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही, घटना के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि हादसा तकनीकी खराबी, मानवीय चूक या किसी अन्य कारण से हुआ।

