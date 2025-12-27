Main Menu

SIR in UP: यूपी की मतदाता सूची से कटेंगे 2.89 करोड़ नाम! 1 करोड़ वोटरों का रिकॉर्ड गायब, मिलेगा नोटिस

Edited By Pooja Gill,Updated: 27 Dec, 2025 09:24 AM

sir in up 2 89 crore names will be deleted from the up

लखनऊ (अश्वनी सिंह): यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो चुकी है। SIR की प्रक्रिया की दो बार तारीख बढ़ाने के बाद अब तीसरी बार तारीख नहीं बढ़ाई गई और कल इसका काम पूरा हो चुका है। अब 15.44 करोड़ मतदाताओं वाली सूची से 2.89 करोड़ नाम हटाने की तैयारी है। आगे की चुनावी प्रक्रिया तय समय पर होगी। 

किन लोगों का कट जाएगा नाम? 
बता दें कि SIR प्रक्रिया के दौरान इन वोटर्स के फार्म लेने और भरने वाला कोई नहीं मिला, ये वह वोटर्स हैं जो शिफ्टेड हैं और जिनकी डेथ हो गई है, ऐसे में इनके नाम स्वत ही हट जाएंगे। करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम हटाने की प्रक्रिया आने वाले दिनों में पूरी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि दो करोड़ 89 लाख के करीब ऐसे वोटर्स के फार्म नहीं मिले जो कहीं बाहर शिफ्ट हो गए और उनकी मृत्यु हो गई है।  

31 दिसंबर को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन 
ऐसे मतदाताओं के फार्म BLO से किसी अन्य ने लिए भी नहीं और न कोई बूथ पर उनके पते पर मिला। सभी पोलिटिकल पार्टी के BLA ने भी ऐसे वोटर्स के अब न होने का सत्यापन किया है। ऐसी स्थिति में इनके नाम अब मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्योंकि इनके SIR फार्म ही भरे नहीं गए, यूपी में अब तक 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट में थे। अब SIR की हुई प्रक्रिया में 1.25 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं, जो उत्तर प्रदेश से बाहर स्थाई रूप से शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह 45.95 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 23.32 लाख डुप्लीकेट हैं, जिनके नाम एक से ज्यादा स्थानों पर अलग अलग मतदाता सूची में दर्ज थे, 84.20 लाख वोटर्स लापता हैं और 9.37 लाख वोटर्स ने फॉर्म ही जमा नहीं किया है। ऐसे सभी लोगों के नाम शामिल नहीं किए जाएंगे। SIR के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा, उसके बाद जिन्हें कोई आपत्ति होगी, वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। 

