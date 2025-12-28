बिजनौर में 3 सेकंड में बाइक चोरी! नकली चाबी से चोर ने खोला लॉक, चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Dec, 2025 09:03 AM
Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में वाहन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला कोतवाली शहर थाना क्षेत्र का है, जहां एक चोर ने सिर्फ तीन सेकंड में नकली चाबी की मदद से बाइक का लॉक खोलकर बाइक चुरा ली। पूरी चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
घटना का पूरा विवरण
यह चोरी नुमाइश ग्राउंड के पास हुई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक युवक बिल्कुल आसानी से बाइक का लॉक खोलता है और बिना किसी डर के बाइक लेकर फरार हो जाता है। आसपास मौजूद लोगों को भनक तक नहीं लगती, जिससे चोर का हौसला साफ दिखता है। पीड़ित प्रशांत वर्मा, निवासी जन्दपुर, ने बताया कि 23 दिसंबर को वह अपनी बाइक से नुमाइश ग्राउंड स्थित ऑफिस पहुंचे थे। बाइक ऑफिस के नीचे खड़ी की और काम में लग गए। शाम को जब वे घर जाने के लिए नीचे आए, तो बाइक वहां नहीं मिली। काफी देर तलाशने के बाद उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें अज्ञात युवक को उनकी बाइक चोरी करते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने कोतवाली शहर थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस जांच और आरोपी की तलाश
कोतवाली शहर थाना पुलिस ने शिकायत स्वीकार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही है। साथ ही आसपास लगे अन्य कैमरों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा।
शहरवासियों में बढ़ी चिंता
लगातार हो रही बाइक और वाहन चोरी की घटनाओं से शहरवासियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाएं।