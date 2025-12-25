Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • भीषण Plane Crash में आर्मी चीफ की मौत, 4 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 7 लोगों की गई जान, खौफनाक मंजर देख हर कोई सिहरा

भीषण Plane Crash में आर्मी चीफ की मौत, 4 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 7 लोगों की गई जान, खौफनाक मंजर देख हर कोई सिहरा

Edited By Purnima Singh,Updated: 25 Dec, 2025 06:45 PM

libyan military chief dies in turkey plane crash

तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक प्राइवेट जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में लीबिया के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद, चार वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और तीन क्रू मेंबरों की मौके पर ही मौत हो गई...

Turkey Plane Crash : तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद एक प्राइवेट जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में लीबिया के सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद, चार वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और तीन क्रू मेंबरों की मौके पर ही मौत हो गई। लीबियाई अधिकारियों के मुताबिक, हादसे की प्रारंभिक वजह विमान में आई तकनीकी खराबी मानी जा रही है। 

रक्षा वार्ता के बाद लौट रहे थे लीबियाई अधिकारी (Turkey Plane Crash) 
तुर्की अधिकारियों के अनुसार, लीबियाई सैन्य प्रतिनिधिमंडल तुर्की-लीबिया के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करने को लेकर उच्चस्तरीय रक्षा वार्ता के लिए अंकारा आया था। बैठक समाप्त होने के बाद यह प्रतिनिधिमंडल लीबिया लौट रहा था, तभी उड़ान के दौरान यह हादसा हो गया।

प्रधानमंत्री ने की मौत की पुष्टि 
लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल-हमीद डबीबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बयान जारी कर जनरल अल-हद्दाद और अन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने इसे एक “दुखद दुर्घटना” बताते हुए कहा कि यह हादसा लीबिया के लिए “बहुत बड़ी क्षति” है।

कौन थे जनरल अल-हद्दाद?
जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद पश्चिमी लीबिया के सबसे प्रभावशाली सैन्य कमांडरों में गिने जाते थे। वे संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से चल रही उस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे थे, जिसका उद्देश्य लीबिया की बंटी हुई सेना को एकजुट करना है। लंबे समय से देश की तरह उसकी सैन्य और सरकारी संस्थाएं भी विभाजित हैं।

हादसे में जान गंवाने वाले अन्य अधिकारी
विमान में सवार तीन क्रू मेंबरों की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। इस विमान दुर्घटना में जिन अन्य सैन्य अधिकारियों की मौत हुई, उनमें शामिल हैं-

*जनरल अल-फितूरी घ्रैबिल - लीबिया की थल सेना के प्रमुख
*ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल-क़तावी - सैन्य निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख
*मोहम्मद अल-असावी दीयाब - चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार
*मोहम्मद ओमर अहमद महजूब - चीफ ऑफ स्टाफ कार्यालय के सैन्य फोटोग्राफर

हादसा कहां हुआ?
तुर्की अधिकारियों के मुताबिक, फाल्कन-50 बिजनेस जेट का मलबा अंकारा से करीब 70 किलोमीटर दक्षिण, हायमाना जिले के केसिक्कावक गांव के पास मिला। 

उड़ान के दौरान क्या हुआ?
विमान ने मंगलवार रात 8:30 बजे अंकारा के एसेनबोगा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। करीब 40 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। इसके कुछ देर पहले विमान ने आपात लैंडिंग का सिग्नल भेजा था।
तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के संचार प्रमुख बुरहानत्तिन दुरान ने बताया कि पायलट ने बिजली से जुड़ी तकनीकी खराबी की सूचना दी थी और विमान को वापस अंकारा एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया था, लेकिन लैंडिंग से पहले ही संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया।

जांच शुरू, लीबिया भी भेजेगा टीम

*अंकारा एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद किया गया

*कई उड़ानों को अन्य एयरपोर्ट्स पर डायवर्ट किया गया

*तुर्की के न्याय मंत्रालय ने चार अभियोजकों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी

और ये भी पढ़े

*लीबियाई सरकार ने भी जांच टीम अंकारा भेजने की घोषणा की 

*दोनों देश मिलकर हादसे के कारणों की विस्तृत जांच करेंगे 

तुर्की-लीबिया संबंधों की पृष्ठभूमि
लीबिया वर्ष 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद से राजनीतिक अस्थिरता और गृह संघर्ष का सामना कर रहा है। देश पूर्व और पश्चिम में बंटा हुआ है, जहां अलग-अलग सरकारें और मिलिशिया सक्रिय हैं। तुर्की लंबे समय से पश्चिमी लीबिया की सरकार का समर्थक रहा है, हालांकि हाल के वर्षों में उसने पूर्वी लीबिया से भी संबंध सुधारने की कोशिश की है। यह दौरा ऐसे समय हुआ था, जब तुर्की संसद ने लीबिया में तैनात तुर्की सैनिकों के मिशन को दो साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी थी।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!