साली के चक्कर में तबाह हुआ पूरा परिवार! बिकी पैतृक जमीन, फिर बदनामी के डर से जीजा-साली ने चुन ली मौत की राह

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के मोदीनगर क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने 2 परिवारों की खुशियां उजाड़ दीं। उजेड़ा गांव के रहने वाले एक युवक और उसकी साली ने नोएडा में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना 22 दिसंबर की बताई जा रही है। दोनों की मौत के बाद गांव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों और परिजनों के मुताबिक, युवक और उसकी साली के बीच काफी समय से गलत संबंध थे। इस रिश्ते को लेकर दोनों मानसिक तनाव में थे। आशंका जताई जा रही है कि बदनामी के डर और पारिवारिक दबाव के चलते दोनों ने यह खौफनाक कदम उठा लिया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक युवक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसकी मां का पहले ही निधन हो चुका था। घर में उसके पिता, पत्नी और दो साल की मासूम बेटी है, जो पूरी तरह उसी पर निर्भर थे। परिजनों का कहना है कि युवक की गलत आदतों और आचरण के कारण पहले ही परिवार की पुश्तैनी जमीन बिक चुकी थी। पिछले छह महीनों से युवक कोई काम नहीं कर रहा था, जिससे परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अब उसकी मौत के बाद परिवार के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। गांव के लोग परिवार के भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं।

मेरठ में भी पसरा मातम

दूसरी ओर, मेरठ में रहने वाली युवती के घर में भी मातम छाया हुआ है। परिजनों ने उसके भविष्य को लेकर कई सपने देखे थे, लेकिन एक गलत फैसले ने सब कुछ खत्म कर दिया। परिजन इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। यह घटना सिर्फ दो लोगों की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक दबाव, गलत रिश्तों और चुप्पी के पीछे छुपे दर्द की कहानी है, जिसने दो परिवारों को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया।