Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • कुत्ता था बीमार, डिप्रेशन में बहनें: मम्मी से कहा- 'हमने फिनाइल पी लिया', फिर दोनों की हो गई मौत; परिवार में छाया मातम

कुत्ता था बीमार, डिप्रेशन में बहनें: मम्मी से कहा- 'हमने फिनाइल पी लिया', फिर दोनों की हो गई मौत; परिवार में छाया मातम

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Dec, 2025 09:45 AM

upset over pet dog s illness sisters commit suicide by drinking phenol

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां जलालपुर के दौदाखेड़ इलाके की दो सगी बहनों ने एक साथ फिनायल पीकर आत्महत्या की कोशिश की। आनन-फानन में परिजनों ने दोनों को रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में भर्ती......

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां जलालपुर के दौदाखेड़ इलाके की दो सगी बहनों ने एक साथ फिनायल पीकर आत्महत्या की कोशिश की। आनन-फानन में परिजनों ने दोनों को रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 25 वर्षीय बड़ी बहन राधा की मौत हो गई। छोटी बहन जिया उर्फ शानू को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन गुरुवार दोपहर उनकी भी मौत हो गई।

पालतू कुत्ते की तबीयत बिगड़ने से डिप्रेशन
परिजनों ने बताया कि दोनों बहनें घर में पाली गई जर्मन शेफर्ड डॉगी की खराब तबीयत से काफी परेशान थीं। कुत्ते की बीमारी और घर की स्थिति ने दोनों की मानसिक स्थिति को प्रभावित किया और वे डिप्रेशन में चली गईं।

पहले ही दुख झेल चुका था परिवार
इस परिवार के लिए दुख पहले ही भारी था। कोरोना काल में उनके जवान बेटे की मौत हो चुकी थी। अब दो बेटियों की मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। परिजन गुलाबा देवी (मां), कैलाश चौहान (पिता) और एकलौता बेटा वीर उर्फ नीरज हैं।

परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर
परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब बताई जा रही है। पिता कैलाश चौहान रुई धुनाई का काम करते थे, लेकिन पिछले 6 महीने से गंभीर बीमारी के कारण बिस्तर पर हैं। छोटा बेटा पहले ही चल बसा था और बड़ा बेटा वीर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है।

और ये भी पढ़े

पूरे इलाके में मातम
इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। लोग हैरान हैं कि दो पढ़ी-लिखी युवतियों ने अपने पालतू डॉग की बीमारी के कारण इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। पारा पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुटी है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!