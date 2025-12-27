25 साल की बेहद पॉपुलर एक्ट्रेस का दर्दनाक निधन, बॉयफ्रेंड ने ही किया मर्डर! शरीर पर मिले चाकू के निशान, शॉक में पूरी Industry

हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली और बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर फिल्म ‘द लायन किंग’ में अपनी आवाज से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस इमानी दिया स्मिथ (Imani Dia Smith Death) का निधन हो गया है। महज 25 साल की उम्र में इमानी की बेरहमी से हत्या कर दी...

Imani Dia Smith Death: हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली और बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर फिल्म ‘द लायन किंग’ में अपनी आवाज से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस इमानी दिया स्मिथ (Imani Dia Smith Death) का निधन हो गया है। महज 25 साल की उम्र में इमानी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।



चाकू के हमले में गंभीर रूप से घायल मिलीं इमानी (Imani Dia Smith Death)

मिडलसेक्स काउंटी अभियोजक कार्यालय के अनुसार, इमानी न्यू जर्सी के एडिसन इलाके में स्थित एक घर में गंभीर हालत में पाई गई थीं। उनके शरीर पर चाकू से किए गए कई वारों के निशान थे। पुलिस ने उन्हें तुरंत न्यू ब्रंसविक स्थित रॉबर्ट वुड जॉनसन यूनिवर्सिटी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चोटें अत्यंत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।





बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप, पुलिस जांच जारी

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इमानी के बॉयफ्रेंड जॉर्डन डी जैक्सन स्मॉल को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों का संदेह है कि आपसी विवाद के चलते जॉर्डन ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के खिलाफ हत्या और अवैध हथियार रखने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की असली वजह जानने के लिए गहन पूछताछ कर रही है।



चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बनाई थी खास पहचान

इमानी दिया स्मिथ ने बेहद कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा से पहचान बना ली थी। उन्होंने ‘द लायन किंग’ में ‘यंग नाला’ के किरदार को अपनी आवाज दी थी, जिसे दर्शकों से खूब सराहना मिली। इमानी अपने पीछे माता-पिता, दो छोटे भाई और एक तीन साल के बेटे को छोड़ गई हैं। उनका यूं अचानक और दर्दनाक जाना परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है।