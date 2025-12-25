AMU में नकाबपोशों ने प्रोफेसर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की—गंभीर घायल शिक्षक की मौत, हमलावर फरार; कैंपस में हड़कंप

Edited By Anil Kapoor,Updated: 25 Dec, 2025 08:36 AM
Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के परिसर में बुधवार शाम एबीके हाई स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश पर गोलीबारी की घटना घटी। घटना के बाद पूरे कैंपस में अफरा-तफरी मच गई।
नकाबपोश हमलावरों ने की फायरिंग
बताया जा रहा है कि शिक्षक दानिश राव लाइब्रेरी कैंटीन के पास मौजूद थे, तभी दो नकाबपोश हमलावर बाइक पर आए और उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल शिक्षक को तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना ने विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मचा दिया।
पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स और एएमयू प्रशासन पहुंच गया। पुलिस ने परिसर के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। हमलावरों की तलाश जारी है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है।
शिक्षक को जानते थे हमलावर
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि हमलावर शिक्षक को पहले से जानते थे। उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी कर मामले का खुलासा किया जाएगा। इसके लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई है, जो मामले की गहन छानबीन कर रही है।
परिसर में बढ़ाई सुरक्षा
घटना के बाद एएमयू प्रशासन ने परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। विश्वविद्यालय और पुलिस की संयुक्त टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि परिसर में छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा बनी रहे।