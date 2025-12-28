नाबालिगों के मोबाइल पर ताला, हाफ पैंट पर ब्रेक… अब शादी भी मैरिज हॉल में नहीं! खाप पंचायत का सख्त फरमान—UP में मच गया बवाल

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की थंबा पट्टी मेहर देशखाप की पंचायत ने बीते शनिवार को बच्चों और युवाओं को लेकर कुछ सख्त सामाजिक नियम जारी किए हैं। खाप पंचायत ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पूरी तरह पाबंदी......

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की थंबा पट्टी मेहर देशखाप की पंचायत ने बीते शनिवार को बच्चों और युवाओं को लेकर कुछ सख्त सामाजिक नियम जारी किए हैं। खाप पंचायत ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर हाफ पैंट पहनने को भी गलत बताया गया है। खाप नेताओं का कहना है कि इन नियमों का मकसद समाज में अनुशासन बनाए रखना और पारंपरिक संस्कृति को बचाना है। पंचायत ने लड़कों को कुर्ता-पायजामा और लड़कियों को सलवार-कुर्ता पहनने की सलाह दी है। उनका कहना है कि शालीन पहनावा समाज की पहचान होता है।

स्मार्टफोन से बिगड़ रही पढ़ाई और संस्कार: खाप

खाप नेताओं के मुताबिक आजकल बच्चे मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल पढ़ाई के बजाय अन्य चीजों में कर रहे हैं। इससे न सिर्फ उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि वे बड़ों की बात भी नहीं मानते। पंचायत का मानना है कि स्मार्टफोन बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहा है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस पर रोक जरूरी है। हाफ पैंट को लेकर खाप का कहना है कि घर के अंदर पहनावे पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर सभ्य और मर्यादित कपड़े पहनना जरूरी है। ये नियम लड़के और लड़कियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे।

मैरिज हॉल में शादियों पर भी जताई नाराजगी

खाप पंचायत ने मैरिज हॉल में होने वाली शादियों पर भी आपत्ति जताई है। खाप नेताओं का कहना है कि जब शादियां गांव और घरों में होती हैं तो आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन मैरिज हॉल में शादी करने से पारिवारिक जुड़ाव कमजोर पड़ता है और रिश्तों में दूरी बढ़ती है। इसी वजह से पंचायत ने सलाह दी है कि शादियां पारंपरिक तरीके से गांव या घर में ही की जाएं। हालांकि, आधुनिक दौर को देखते हुए व्हाट्सएप के जरिए शादी के निमंत्रण भेजने को खाप ने स्वीकार कर लिया है।

फैसलों को जमीन पर उतारने की तैयारी

खाप नेताओं ने बताया कि इन फैसलों को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके लिए खाप प्रतिनिधि गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और इन नियमों को लागू कराने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में इसे एक सामाजिक अभियान के रूप में चलाने के लिए अन्य खाप परिषदों से भी संपर्क किया जाएगा।

राजनीतिक नेताओं का भी मिला समर्थन

खाप के इन फैसलों को राजनीतिक समर्थन भी मिला है। बागपत से आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी यशपाल सिंह ने खाप के निर्णयों का समर्थन किया है। राजकुमार सांगवान ने कहा कि खाप समाज को जोड़ने और मजबूत करने का काम करती है और उनके विचार सम्मान के योग्य हैं। वहीं, चौधरी यशपाल सिंह का कहना है कि खाप जमीनी हकीकत को समझकर फैसले लेती है। उन्होंने कहा कि मोबाइल की लत से युवाओं को दूर रखना सिर्फ समाज ही नहीं, बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी है।