सपा ने कर दी घोसी सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा, जानिए किस पर जताया भरोसा

Edited By Pooja Gill,Updated: 26 Dec, 2025 04:05 PM

sp announces candidate for ghosi seat

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) ने घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को मैदान में उतारा है। उनके नाम का ऐलान शिवपाल यादव ने किया।
शिवपाल यादव ने कहा कि सभी समाजवादी एकजुट होकर सुजीत सिंह को जिताएंगे। वहीं, टिकट को लेकर उन्होंने कहा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उम्मीदवार का फैसला किया है।

6 महीने के अंदर उपचुनाव जरूरी 
बता दें कि घोसी विधानसभा सीट सुधाकर सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। उनका निधन 20 नवंबर 2025 को हुआ था। नियम के अनुसार, विधायक के निधन के छह महीने के अंदर उपचुनाव कराना जरूरी होता है। इसी वजह से इस सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

सपा ने जताया फिर से भरोसा 
गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में घोसी सीट से सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान जीते थे। बाद में पार्टी से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद 2023 में हुए उपचुनाव में सपा ने सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हराकर जीत दर्ज की थी। सपा ने इस बार भी सुधाकर सिंह के परिवार पर भरोसा जताया है। 

फिर से सीट पर जीत हासिल करना चाहती है सपा 
पार्टी का मानना है कि घोसी क्षेत्र में सुधाकर सिंह की मजबूत पकड़ थी और वे लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उनकी लोगों तक सीधी पहुंच थी और वे आम जनता से आसानी से मिलते-जुलते थे। पार्टी नेताओं का कहना है कि अभी भी जनता की भावनाएं सुधाकर सिंह के परिवार और उनके बेटे सुजीत सिंह के साथ जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से सपा ने किसी और को टिकट देने के बजाय उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया है।

