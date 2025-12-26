Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • UP Weather Alert: कोहरा + कोल्ड डे का डबल अटैक! IMD का 60+ जिलों में ऑरेंज–येलो अलर्ट, ठंड से अगले कई दिनों तक नहीं मिलेगी राहत

UP Weather Alert: कोहरा + कोल्ड डे का डबल अटैक! IMD का 60+ जिलों में ऑरेंज–येलो अलर्ट, ठंड से अगले कई दिनों तक नहीं मिलेगी राहत

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Dec, 2025 06:33 AM

up weather alert imd issues orange yellow alert in more than 60 districts

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ सुबह के समय घना कोहरा छा रहा है, तो दूसरी ओर शाम होते ही ठंडी और बर्फीली हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। ठंड का यह असर अगले कुछ दिनों तक जारी......

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ सुबह के समय घना कोहरा छा रहा है, तो दूसरी ओर शाम होते ही ठंडी और बर्फीली हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। ठंड का यह असर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इसकी चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान मेरठ में रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई जिलों में तो हालात ऐसे रहे कि विजिबिलिटी यानी देखने की दूरी शून्य तक पहुंच गई।

26 दिसंबर को भी जारी रहेगा कोहरे का कहर
लखनऊ के अमौसी स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के मुताबिक, 26 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कोहरा देखने को मिलेगा। इसमें पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 60 से ज्यादा जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुछ में येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे हालात अगले दो दिनों तक बने रह सकते हैं।

इन जिलों में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट
शुक्रवार (26 दिसंबर) को बरेली, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, संतकबीरनगर, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, औरैया, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। इन इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति भी बनी रहेगी, यानी दिन में भी ठंड का असर कम नहीं होगा।

यहां येलो अलर्ट, सुबह-शाम घना कोहरा
उन्नाव, हरदोई, एटा, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, संभल, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हाथरस, सुल्तानपुर, वाराणसी, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ और बलिया में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में सुबह और रात के समय 500 से 800 मीटर तक की दृश्यता वाला घना कोहरा देखने को मिलेगा।

और ये भी पढ़े

लखनऊ और NCR में भी कोहरे की दस्तक
राजधानी लखनऊ में दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ होगी। मौसम विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री और अधिकतम तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नोएडा और गाजियाबाद में भी सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दोपहर के समय धूप निकल सकती है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

अगले 7 दिन तापमान में खास बदलाव नहीं
बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, फिलहाल यूपी में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ऐसे में लोगों को अभी कुछ दिन और सर्दी का सामना करना पड़ेगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!