बिजनौर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात: कमरे में प्रेमी संग थी बहू, दरवाजा खुलते ही आ गई सास… अगले ही पल बदल गया पूरा खेल!

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। जहां जैनब नाम की महिला ने अपने प्रेमी मेहर अली के साथ मिलकर 65 वर्षीय सास शमीमा की गला दबाकर हत्या कर दी। यह घटना 18 दिसंबर की रात की है। बताया जा रहा है कि सास ने बहू को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया था। इसी बात से डरकर बहू ने यह खौफनाक कदम उठाया।

पति की गैरमौजूदगी में परवान चढ़ा अवैध रिश्ता

हसनपुर गांव निवासी शाहनवाज रोज़गार के सिलसिले में दूसरे जिले में काम करता है। उसके घर पर उसकी मां शमीमा और पत्नी जैनब ही रहते थे। पति के घर से बाहर रहने का फायदा उठाकर जैनब के पड़ोस में रहने वाले मेहर अली से संबंध बन गए। दोनों अक्सर चोरी-छिपे घर में मिलने लगे थे।

रंगे हाथ पकड़े जाने पर हुआ विवाद

18 दिसंबर की रात भी जैनब और मेहर अली साथ थे। इसी दौरान सास शमीमा ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। सास ने इस पर कड़ा विरोध जताया और बहू को फटकार लगाई। शमीमा ने साफ शब्दों में कहा कि वह इस बात की जानकारी अपने बेटे शाहनवाज को देगी।

राज खुलने के डर ने ली जान

सास की धमकी से जैनब डर गई। उसने काफी कोशिश की कि सास किसी को कुछ न बताए, लेकिन शमीमा अपनी बात पर अड़ी रहीं। बदनामी और सच्चाई सामने आने के डर से जैनब ने अपने प्रेमी मेहर अली के साथ मिलकर सास का गला दबा दिया। हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज

अगले दिन सुबह शमीमा का शव घर में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोंटना सामने आई। इसके बाद पुलिस का शक बहू जैनब पर गहरा हो गया।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

अफजलगढ़ के सीओ आलोक कुमार ने बताया कि जांच के दौरान जैनब की तलाश शुरू की गई। पूछताछ में जैनब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में शामिल बहू जैनब और उसके प्रेमी मेहर अली को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

इलाके में चर्चा का विषय बना मामला

इस सनसनीखेज हत्या के बाद पूरे गांव में दहशत और चर्चा का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पूरी कर चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी।