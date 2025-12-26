Main Menu

  • फर्जी Instagram ID से हिंदू नाबालिग को फंसाया, चैट वायरल करने की धमकी देकर जबरन की ये डिमांड—बिजनौर में सनसनीखेज मामला!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 26 Dec, 2025 08:02 AM

case of blackmailing a minor girl using a fake instagram id accused arrested

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है। जहां गांव सिरधनी निवासी एक युवक ने फर्जी नाम और पहचान का इस्तेमाल कर नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाया और बाद में उसे धमकाकर जबरन...

Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है। जहां गांव सिरधनी निवासी एक युवक ने फर्जी नाम और पहचान का इस्तेमाल कर नाबालिग लड़की को अपने जाल में फंसाया और बाद में उसे धमकाकर जबरन संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा।

फर्जी नाम से बनाई इंस्टाग्राम आईडी
जानकारी के मुताबिक, आरोपी युवक समीर ने अपना असली नाम और पहचान छुपाकर “अमन” नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई। इसी आईडी के जरिए उसने शहर की एक नाबालिग हिंदू लड़की से दोस्ती की। लड़की उसे हिंदू युवक समझकर बातचीत करती रही। धीरे-धीरे दोनों के बीच चैटिंग बढ़ने लगी।

चैट वायरल करने की धमकी देकर दबाव
कुछ समय बाद आरोपी ने लड़की को उसकी चैट और तस्वीरें वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दिया। इसी के साथ उसने लड़की पर जबरन संबंध बनाने का दबाव बनाया और मिलने के लिए भी बुलाने लगा। लड़की के मना करने पर आरोपी लगातार उसे धमकाता रहा, जिससे वह काफी डर गई और मानसिक रूप से परेशान हो गई।

बजरंग दल से मांगी मदद
घबराई हुई लड़की ने बजरंग दल के जिला संयोजक अरुण चौधरी से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद लड़की की सहमति से एक योजना बनाई गई। लड़की ने आरोपी युवक को शहर के एक चौराहे पर मिलने के लिए बुलाया।

मौके पर पकड़ा गया आरोपी
जैसे ही आरोपी युवक वहां पहुंचा और लड़की से बातचीत के दौरान फिर से दबाव बनाने लगा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे मौके पर पकड़ लिया। इसके बाद उसे थाने ले जाया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है, जिसमें चैट और बातचीत से जुड़े अहम सबूत मिले हैं।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक ने नाम बदलकर लड़की से दोस्ती की और उस पर गलत दबाव बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।

इलाके में चर्चा का विषय बना मामला
इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सतर्कता बरतने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने भी आम लोगों, खासकर युवाओं और नाबालिगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बातचीत करते समय सावधानी बरतें और किसी भी तरह की धमकी या ब्लैकमेलिंग की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें।

