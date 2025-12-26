Main Menu

मिर्जापुर: जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर की 27 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Edited By Ramkesh,Updated: 26 Dec, 2025 06:51 PM

मिर्जापुर (बृज लाल मौर्या ): जिला प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। विंध्याचल निवासी कुख्यात गैंगस्टर कल्लू उर्फ राजेश यादव की करीब 27 करोड़ रुपये की संपत्ति जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क की गई है। इस कार्रवाई से जिले में अपराधियों और अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गैंगस्टर की विंध्याचल स्थित संपत्ति के अलावा दो अन्य स्थानों पर मौजूद संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। सभी कुर्क की गई संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 27 करोड़ रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार, गैंगस्टर राजेश यादव उर्फ कल्लू के खिलाफ कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 6 मामले एनडीपीएस एक्ट से जुड़े हुए हैं। वह लंबे समय से अवैध गतिविधियों में संलिप्त एक शातिर अपराधी रहा है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

इस संबंध में एसपी सिटी मिर्जापुर नितेश सिंह ने कहा कि जिले में गैंगस्टरों, अवैध कारोबारियों और तस्करों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन और पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध धंधों में लिप्त लोगों में डर का माहौल है और जिले में कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

