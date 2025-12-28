Main Menu

  यमुना एक्सप्रेसवे बना आग का मैदान! कारों की भीषण भिड़ंत के बाद धू-धू कर जलीं गाड़ियां—चलती कार से कूदकर बची जिंदगियां

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Dec, 2025 10:12 AM

noida two cars catch fire after collision on yamuna expressway

Noida News: ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बीते शनिवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जहां दो कारों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, राहत की बात यह रही...

Noida News: ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बीते शनिवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जहां दो कारों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी लोग समय रहते गाड़ियों से कूदकर बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद दोनों कारें आग की लपटों में घिरी हुई हैं और धू-धू कर जल रही हैं।

यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर: टक्कर के बाद धू-धू कर जलीं कारें
जानकारी के मुताबिक, यह घटना यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर से नोएडा की ओर जा रही दो कारों के बीच हुई। टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में दोनों कारों में आग लग गई। हादसे की सूचना मिलते ही रबूपुरा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक दोनों कारें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थीं। पुलिस के अनुसार, इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। सभी लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

