गाजीपुर में खूनी तांडव! पुरानी रंजिश में 3 युवकों की बेरहमी से हत्या, कुल्हाड़ी-चापड़ से काटकर तालाब में फेंके शव

Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां पुरानी दुश्मनी के चलते तीन युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने कुल्हाड़ी और चापड़ जैसे धारदार हथियारों से वार कर तीनों को मौत के घाट उतार दिया और फिर शवों को तालाब में फेंक दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।

गहमर गांव में हुआ खूनी संघर्ष

यह सनसनीखेज वारदात गाजीपुर के गहमर गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव के दो अलग-अलग मजरों (बस्तियों) के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी पुरानी रंजिश ने बुधवार को हिंसक रूप ले लिया। एक गुट ने दूसरे गुट पर अचानक हमला कर दिया और धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए।

शव तालाब में फेंककर भागे आरोपी

हत्या करने के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के इरादे से तीनों शवों को पास के तालाब में फेंक दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। अब तक पुलिस ने दो शव तालाब से बरामद कर लिए हैं, जबकि तीसरे शव की तलाश जारी है। इसके लिए SDRF की टीम को भी लगाया गया है।

12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वाराणसी रेंज के डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि गांव के दोनों मजरों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। इसी साल की शुरुआत में भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा और मारपीट हुई थी, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी थी।

गांव में तनाव, पुलिस तैनात

घटना के बाद गहमर गांव में भारी तनाव है। गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि पुरानी रंजिश और आपसी विवाद कैसे खौफनाक अंजाम तक पहुंच जाते हैं।