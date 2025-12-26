नमो भारत ट्रेन में बने अश्लील वीडियो के वायरल होने का डर—पुलिस ने दी कड़ी चेतावनी: शेयर किया तो होगा सख्त एक्शन!

Viral Video News: उत्तर प्रदेश में नमो भारत ट्रेन से जुड़े एक सनसनीखेज मामले ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। 24 दिसंबर को दुहाई से मोदीनगर नॉर्थ के बीच चल रही ट्रेन के एक कोच में आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला......

Viral Video News: उत्तर प्रदेश में नमो भारत ट्रेन से जुड़े एक सनसनीखेज मामले ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। 24 दिसंबर को दुहाई से मोदीनगर नॉर्थ के बीच चल रही ट्रेन के एक कोच में आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला सामने आया।

वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा। वीडियो में नजर आने वाले कपल के स्टूडेंट होने की जानकारी सामने आई है। वीडियो को देखने और शेयर करने वाले कई लोग सोशल मीडिया पर इसे साझा कर रहे थे।

FIR दर्ज, जांच शुरू

मुरादनगर थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात युवक-युवती और वीडियो रिकॉर्ड व वायरल करने वाले ट्रेन ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। पुलिस ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद युवती और उसके परिवार की लोकेशन का पता नहीं चल सका है।

साइबर टीम कर रही है डिजिटल जांच

डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो अपलोड करने वाले अकाउंट्स की जानकारी मांगी गई है। साइबर टीम डिजिटल फुटप्रिंट की मदद से उन यूजर्स की पहचान कर रही है, जिन्होंने वीडियो अपलोड और शेयर किया।

पुलिस ने लोगों से की अपील

पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि वायरल वीडियो को न देखें और न शेयर करें। वीडियो फैलाने से न केवल मामला बढ़ता है, बल्कि पीड़ितों के लिए मानसिक और सामाजिक समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।