  • राजा भैया के अस्तबल में शाही एंट्री! 1.5 करोड़ का 'विजयराज' पहुंचा कुंडा—राजसी रीति-रिवाजों के  साथ हुआ स्वागत

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Dec, 2025 07:02 AM

Pratapgarh News: जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के निजी अस्तबल में एक बेहद कीमती मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा शामिल हुआ है। इस घोड़े का नाम ‘विजयराज’ रखा गया है, जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह घोड़ा महाराष्ट्र के एक करीबी मित्र ने राजा भैया को उपहार में दिया है। घोड़े के प्रतापगढ़ पहुंचते ही उसे राजसी परंपराओं के साथ भव्य स्वागत दिया गया। कुंडा स्थित बेती कोठी में मौजूद राजा भैया के निजी अस्तबल में जब ‘विजयराज’ को लाया गया, तो पूरा माहौल उत्सव जैसा नजर आया।

पूजा-अर्चना के बाद अस्तबल में हुई एंट्री
‘विजयराज’ को वाहन से उतारते समय पारंपरिक रीति-रिवाजों का पूरा ध्यान रखा गया। अस्तबल में प्रवेश से पहले घोड़े को टीका लगाया गया, आरती उतारी गई और नारियल फोड़कर विधिवत पूजा की गई। इस खास मौके पर राजा भैया खुद मौजूद रहे और उन्होंने घोड़े का स्वागत कर उसे अपने अस्तबल का हिस्सा बनाया।

खास नस्ल और मजबूत रिकॉर्ड वाला घोड़ा
‘विजयराज’ सिर्फ अपनी ऊंची कीमत की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी हाई-ब्रीड मारवाड़ी नस्ल के कारण भी खास माना जा रहा है। यह पूरी तरह प्रशिक्षित घोड़ा है, जिसकी तीन पीढ़ियों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। इसके साथ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट और आधिकारिक पासपोर्ट भी दिया गया है, जिससे इसकी शुद्धता और गुणवत्ता साबित होती है।

राष्ट्रीय आयोजनों में दिख सकता है विजयराज
अस्तबल से जुड़े लोगों के मुताबिक, ‘विजयराज’ को खास तौर पर शो, प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय स्तर के घुड़सवारी कार्यक्रमों के लिए तैयार किया गया है। आने वाले समय में यह घोड़ा देश के बड़े घुड़सवारी आयोजनों में हिस्सा ले सकता है। इस मौके से जुड़े वीडियो और तस्वीरें जनसत्ता दल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा की गई हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं।

शाही शौक के लिए मशहूर हैं राजा भैया
राजा भैया अपने शाही शौक और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उन्हें घोड़ों से खास लगाव है। उनके अस्तबल में पहले से ही करीब एक दर्जन से ज्यादा घोड़े मौजूद हैं, जिनमें मारवाड़ी के अलावा अरबी, सिंधी और अन्य विदेशी नस्लों के घोड़े शामिल हैं।बताया जाता है कि इन घोड़ों की कीमत 50 लाख रुपए से लेकर करोड़ों रुपये तक है। ये घोड़े अपनी शानदार चाल, मजबूत कद-काठी और रेसिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं। घोड़ों के अलावा राजा भैया को महंगी गाड़ियों, विदेशी नस्ल के डॉग्स, एयरक्राफ्ट और स्टीमर का भी शौक है। उनकी यह शाही जीवनशैली अक्सर चर्चा और सुर्खियों में बनी रहती है।

