गोरखपुर में 4 दिन तक छुपा रहा हत्या का राज, 6 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई में निकली पत्नी की लाश—ऐसे हुआ सनसनीखेज खुलासा!

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बेलघाट थाना क्षेत्र के बेईली कुंड गांव में एक युवक ने अपने अवैध संबंध के शक में अपनी 25 वर्षीय पत्नी खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने साक्ष्य छुपाने के लिए घर के पीछे लगभग 6 फीट गहरा गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया।

चार दिन तक फैलाई झूठी खबर

हत्या के बाद आरोपी अर्जुन ने ससुराल में अफवाह फैला दी कि उसकी पत्नी रुपये और मोबाइल लेकर कहीं चली गई है। चार दिन बाद आरोपी के पिता श्याम नारायण की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच की, जिससे हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

लुधियाना से लौटा था पति

पुलिस के अनुसार, अर्जुन मूल रूप से लुधियाना में मजदूरी करता था। करीब 15 दिन पहले वह गांव लौटा था। उसी दौरान उसने पत्नी खुशबू की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जमीन में दफनाकर उसने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया।

ससुराल में फैलाई झूठी कहानी

अर्जुन ने ससुराल में कहा कि खुशबू तीन हजार रुपये और मोबाइल लेकर कहीं चली गई है। उसकी मां को बेटे पर शक हुआ और उन्होंने पिता श्याम नारायण को सूचना दी। इसके बाद श्याम नारायण ने पुलिस को बताया और मामला सामने आया।

पुलिस को भी किया गुमराह

पुलिस ने जब जांच शुरू की तो अर्जुन लगातार बयान बदलता रहा। पहले कहा पत्नी घर छोड़कर चली गई, फिर दावा किया कि खुशबू ने आत्महत्या की, और शव को राप्ती नदी में बहा दिया। लेकिन पुलिस की सख्ती और पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि उसने पत्नी की हत्या की और शव घर के पीछे जमीन में दफना दिया।

मोबाइल फोन बना हत्या की वजह

जांच में पता चला कि अर्जुन को पत्नी के नए मोबाइल फोन पर शक हुआ। फोन पर आने वाली कॉल्स को लेकर विवाद और गहराने के बाद उसने पत्नी की हत्या कर दी।

शादी और परिवार

अर्जुन और खुशबू की शादी 25 जून 2023 को हुई थी। खुशबू के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। मायके में उसके दो नाबालिग भाई (गोलू-13, कन्हैया-11) और एक बहन आकांक्षा (8) हैं।

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ खजनी शिल्पी कुमारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।