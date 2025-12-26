सेंगर को जमानत मिली… पीड़िता पर टूटा कहर! रोते-रोते बोली माखी रेप केस की पीड़िता—पति की नौकरी गई, बच्चे असुरक्षित

Unnao News: उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के चर्चित माखी रेप कांड की पीड़िता ने एक बार फिर अपनी चिंता और डर जाहिर किया है। पीड़िता का कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसके पति को नौकरी से निकाल......

Unnao News: उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के चर्चित माखी रेप कांड की पीड़िता ने एक बार फिर अपनी चिंता और डर जाहिर किया है। पीड़िता का कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसके पति को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब परिवार के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। पीड़िता ने कहा कि उसके दो छोटे बच्चे हैं और पति की नौकरी जाने के बाद घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। उसने सवाल उठाया कि जब अभी सिर्फ जमानत मिली है, तब ही इतना डर और दबाव है, तो अगर सेंगर जेल से बाहर आ गए तो हालात कैसे होंगे।

कोर्ट के फैसले के बाद गई नौकरी

पीड़िता ने एनबीटी ऑनलाइन से फोन पर बातचीत में बताया कि उसकी शादी साल 2023 में हुई थी। उसका पति दिल्ली की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। 23 दिसंबर को कोर्ट का फैसला आया और उसी के बाद उसके पति को नौकरी से हटा दिया गया। पीड़िता का कहना है कि अब उनके पास आय का कोई साधन नहीं बचा है।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता

पीड़िता ने कहा कि उसके दो छोटे बच्चे हैं, जो फिलहाल उसकी विकलांग सास के पास घर पर रह रहे हैं। वह खुद कोर्ट के काम के चलते बाहर आई हुई है और उसके साथ सुरक्षा दी गई है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को लेकर उसे गहरी चिंता सता रही है। उसने कहा, “अगर मेरे बच्चों के साथ कुछ हो गया, कोई उन्हें अगवा कर ले, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?” पीड़िता ने साफ कहा कि उसके बच्चे पूरी तरह असुरक्षित हैं और डर के माहौल में जी रहे हैं।

न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प

पीड़िता ने कहा कि तमाम मुश्किलों और डर के बावजूद वह पीछे हटने वाली नहीं है। उसने कहा कि वह आखिरी सांस तक न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। साथ ही उसने प्रशासन से परिवार की सुरक्षा और आजीविका को लेकर मदद की गुहार लगाई है।