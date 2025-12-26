उम्र बढ़ाकर बनवा दिए 350 फर्जी वोटर! पंचायत चुनाव से ठीक पहले संभल में बड़ा खुलासा—48 लोगों पर FIR से मचा हड़कंप

Sambhal News: उत्तर प्रदेश में संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के बिलालपत गांव में पंचायत चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर आईडी बनवाने के आरोप में 48 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा...

Sambhal News: उत्तर प्रदेश में संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के बिलालपत गांव में पंचायत चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर आईडी बनवाने के आरोप में 48 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि आधार में छेड़छाड़ करके 12 साल के बच्चों की उम्र बढ़ा दी गई और उनका वोटर कार्ड बनवाया गया।

कैसे सामने आया मामला?

यह खुलासा तब हुआ जब जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने गांव में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों मोहम्मद कमर और मोहम्मद फारूक ने शिकायत की कि फर्जी दस्तावेजों से कई लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं।

जांच में मिले गंभीर तथ्य

डीएम के निर्देश पर गठित जांच समिति ने पुष्टि की कि 48 व्यक्तियों ने आधार कार्ड में अवैध बदलाव और अन्य जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर वोटर आईडी प्राप्त करने की कोशिश की। इनमें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को गुमराह करने का भी आरोप शामिल है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद गांव के लेखपाल गुन्नू बाबू ने असमोली थाने में तहरीर दी।

FIR और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने 48 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(2), 338, 340(2) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत FIR दर्ज की है। अधिकारी मान रहे हैं कि आधार संशोधन के जरिए उम्र या अन्य विवरण बदलकर फर्जी वोटर बनाने की कोशिश की गई। जांच में और लोगों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है।

प्रशासन ने दी चेतावनी

जिला प्रशासन ने कहा कि संभल में मतदाता सूची की पूरी जांच जारी रहेगी ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर आईडी बनवाना गंभीर अपराध है, जिसे किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की धोखाधड़ी में शामिल न हों और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग करें। मामले की जांच अभी जारी है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की उम्मीद है।