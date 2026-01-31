तीन दिन से जिंदगी की जंग लड़ रही दुष्कर्म पीड़िता की मौत, परिजनों ने किया हंगामा...गांव में भारी पुलिस बल तैनात

मेरठ: मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र में कथित दुष्कर्म पीड़िता एक नाबालिग किशोरी की उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद एहतियात के तौर पर गांव...

मेरठ: मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र में कथित दुष्कर्म पीड़िता एक नाबालिग किशोरी की उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, घटना के बाद एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर निगरानी बनाए हुए हैं। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने गांव के सभी मुख्य मार्गों को बंद कर दिया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के गांव में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

जानिए पूरा मामला

मेरठ के पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने शनिवार को बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना बहसूमा में नामजद आरोपी अनुज (25) के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीर के अनुसार, 25 और 26 जनवरी की मध्य रात आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी की मां किशोरी को उसके घर छोड़ने आई थी, जहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि इसके बाद किशोरी ने अपने घर पर कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार शाम उसकी मौत हो गई।

गांव में भारी पुलिस बल तैनात

एसएसपी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम चिकित्सकों के पैनल से कराया गया है और मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त के माता-पिता के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में युवक और किशोरी के पहले से ही परिचित होने की बात सामने आई है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी अनुज के अलावा उसके पिता ओमवीर, मां मुन्द्री और भाई रवि के खिलाफ प्रासंगिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

