घर के सामने लटकता मिला डाक्टर का शव, परिजनों ने किया हंगामा; हत्या का लगाया आरोप

Edited By Pooja Gill,Updated: 16 Jan, 2026 04:15 PM

doctor s body found hanging in front of house

जौनपुर: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में खेतासराय थाना क्षेत्र के बरजी गाव में क्षेत्र के चिकित्सक डॉ. सुनील राजभर का शव शुक्रवार की सुबह घर के सामने गेट के पास लटकता हुआ पाया गया। शव देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।        

मृतक के परिजनों ने किया हंगामा 
पुलिस सूत्रों के अनुसार डॉ. सुनील राजभर (29) की क्लीनिक बरजी गांव में स्थित है, जो उनके घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह ग्रामीणों ने डॉक्टर का शव घर के सामने लटका देखा। इसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही खेतासराय थाना की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमाटर्म के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन मृतक के परिजनों ने शव ले जाने से मना कर दिया। 

भारी पुलिस बल तैनात 
परिजनों का कहना है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई का भरोसा नहीं दिया जाता, तब तक वे शव नहीं उठाने देंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही इस घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 

