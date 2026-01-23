जहरीली गैस ने छीन ली जिंदगी! बाथरूम में नहाने गई छात्रा को चीखने तक का नहीं मिला मौका, दम घुटने से मौत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के मंडावली थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बाथरूम में नहाने गई 12वीं कक्षा की छात्रा की गीजर से निकली जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई। हादसा इतना अचानक था कि छात्रा को मदद के लिए आवाज तक लगाने...

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के मंडावली थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बाथरूम में नहाने गई 12वीं कक्षा की छात्रा की गीजर से निकली जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत हो गई। हादसा इतना अचानक था कि छात्रा को मदद के लिए आवाज तक लगाने का मौका नहीं मिला।

बाथरूम में बेहोश होकर गिरी पड़ी थी छात्रा

दरअसल, मंडावली क्षेत्र के भागूवाला गांव निवासी शाकिर की 17 वर्षीय बेटी शुभाना इंटरमीडिएट की छात्रा थी। बुधवार दोपहर स्कूल से लौटने के बाद वह करीब साढ़े तीन बजे स्नान करने बाथरूम में गई थी। बाथरूम में गैस से चलने वाला गीजर लगा हुआ था। आशंका है कि बंद बाथरूम में गैस फैल गई, जिससे शुभाना बेहोश होकर गिर पड़ी।

डॉक्टरों ने छात्रा को मृत किया घोषित

काफी देर तक बाहर न आने पर परिजनों को चिंता हुई। आवाज देने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देख परिजनों के होश उड़ गए। शुभाना अचेत अवस्था में पड़ी थी। आनन-फानन में उसे नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बेटी की मौत से सदमे में परिजन

इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है। बेटी की असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं, शुभाना के कॉलेज में गुरुवार को शोक सभा आयोजित की गई और उसके बाद अवकाश घोषित कर दिया गया। शिक्षकों ने बताया कि शुभाना पढ़ाई में मेधावी और अनुशासित छात्रा थी। फिलहाल छात्रा की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है।