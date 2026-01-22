इंजीनियर युवराज मौत मामले में बड़ा एक्शन, पुलिस ने दो और बिल्डर को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में नोएडा पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मृत्यु की जांच के संबंध में बृहस्पतिवार को और दो बिल्डर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार सेक्टर 150 में पानी से भरी एक खाई में गिर गई थी और...

नोएडा: उत्तर प्रदेश में नोएडा पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मृत्यु की जांच के संबंध में बृहस्पतिवार को और दो बिल्डर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार सेक्टर 150 में पानी से भरी एक खाई में गिर गई थी और पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हुई थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने 5 बिल्डर के खिलाफ कल केस दर्ज किया था।



एक पुलिस अधिकारी ने बताया, “गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रवि बंसल और सचिन कर्नवाल के रूप में हुई है।” गुरुग्राम में कार्यरत 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता 16 जनवरी की रात सेक्टर 150 में अपने घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार एक निर्माण स्थल के पास पानी से भरी खाई में गिर गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी।



युवराज मेहता के पिता की तहरीर पर नॉलेज पार्क थाने में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं-- 105, 106 और 125 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इससे पूर्व पुलिस ने इस मामले में एमजेड विजटाउन प्लानर्स के निदेशक अभय कुमार को गिरफ्तार किया था।

