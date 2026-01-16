Main Menu

  • प्याज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, सड़क किनारे खड़े पांच व्यक्ति दबे

16 Jan, 2026

a truck loaded with onions overturned uncontrollably crushing five people stand

जिले में जखौली गांव के समीप शुक्रवार को प्याज से भरा एक ट्रक अचानक अगला टायर फटने से पलट गया और सड़क किनारे खड़े पांच व्यक्ति उसके नीचे दब गये जिनमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई एवं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।...

जालौन: जिले में जखौली गांव के समीप शुक्रवार को प्याज से भरा एक ट्रक अचानक अगला टायर फटने से पलट गया और सड़क किनारे खड़े पांच व्यक्ति उसके नीचे दब गये जिनमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई एवं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार घायलों को तत्काल उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत स्थिर बताई है।

पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने बताया कि आज ऐट थानाक्षेत्र में जखोली गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर प्याज से भरा ट्रक कानपुर की ओर जा रहा था कि अचानक अगला पहिया फट जाने से वह पलट गया। पुलिस के अनुसार दुर्घटना इतनी भीषण थी सड़क पर खड़े पांच लोग उसकी चपेट में आ गये। उनमें दो महिलाओं एवं एक पुरुष की घटनास्थल पर मौत हो गई तथा दो लोग घायल हो गए।

कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान माया देवी (46) तथा लौंगश्री (45) के रूप में हुई है। माया जखौली गांव के अनंतराम की और लौंगश्री उसरगांव के बलवान की पत्नी थीं। तीसरे मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। आशंका जताई जा रही है कि वह ट्रक चालक हो सकता है, हालांकि पुलिस द्वारा उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

दुर्घटना में घायल हुए लोगों में बंदना (18)तथा अरमान शामिल हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। प्रशासन द्वारा घटना के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ट्रक पलटने से प्याज की बोरियां सड़क पर बिखर गई जिससे आधे घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बाधित रहा, जो बाद में सामान्य हो गया। 
 

