देवरिया में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, तीन घंटे ट्रांसफार्मर से चिपका रहा शव

देवरिया : उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के मझवलिया नंबर तीन गांव में ट्रांसफॉर्मर पर चढ़कर बिजली का तार जोड़ रहे एक संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, रविवार शाम हुए इस हादसे के बाद तीन घंटे तक संविदाकर्मी का शव ट्रांसफॉर्मर पर लटका रहा। देर शाम नायब तहसीलदार व बिजली विभाग के एसडीओ (उप खंड अधिकारी) के पहुंचने पर ट्रांसफॉर्मर से शव को उतारा गया।



पुलिस ने मृतक के शव को उतरवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार, लार थाना क्षेत्र के गांव धरहरा का निवासी मुख्तार साहनी (30) फरियावडीह विद्युत उपकेंद्र पर संविदा लाइनमैन था। वह रविवार की शाम लगभग छह बजे मझवलिया गांव में किसी के यहां बिजली का तार जोड़ने गया था। वह जूनियर हाईस्कूल के समीप स्थित ट्रांसफॉर्मर पर तार जोड़ने के लिए चढ़ा। वह तार जोड़ ही रहा था कि अचानक बिजली की आपूर्ति चालू हो गई, जिससे वह करंट की चपेट में आ गया और ट्रांसफार्मर से चिपक गया। तार जुड़वाने के लिए उसके साथ आया व्यक्ति लाइनमैन को ट्रांसफॉर्मर पर चिपका देख भाग गया।



इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे लेकिन कोई मृतक संविदा कर्मी को नीचे उतारने को तैयार नहीं था। लार के थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह सूचना मिलने पर वहां पहुंचे, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के नहीं पहुंचने के कारण शव को नीचे नहीं उतारा जा सका। लार थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बिजली विभाग के जेई अविनाश कुमार का मोबाइल बंद था। उनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई। तीन घंटे बाद नायब तहसीलदार गोपाल व बिजली विभाग के एसडीओ मनीष कुमार सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। उसके बाद शव को नीचे उतरवाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।