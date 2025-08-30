"मुझे जलाया नहीं मैं तो..." मौत से पहले निक्की ने क्यों बोला था झूठ? ये थे उसके आखिरी शब्द !

यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुए हाई-प्रोफाइल दहेज हत्याकांड मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जहां एक तरफ आरोप है कि निक्की को उसके ससुरालियों ने जलाकर मार दिया .....

UP Desk : यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुए हाई-प्रोफाइल दहेज हत्याकांड मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जहां एक तरफ आरोप है कि निक्की को उसके ससुरालियों ने जलाकर मार दिया। वहीं दूसरी तरफ दावा किया गया कि निक्की जलाई नहीं गई बल्कि सिलेंडर फटने से उसके शरीर में आग लगी और उसकी जान चली गई।



पड़ोसी निक्की को लाया था अस्पताल

नोएडा पुलिस ने फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर और एक नर्स के बयान दर्ज किए हैं, जिसके बाद पूरी कहानी ही पलट गई। दोनों ने बताया कि जब निक्की को अस्पताल लाया गया, तब वह होश में थी और बातचीत कर रही थी। निक्की ने खुद डॉक्टर को बताया था कि उसके घर में सिलेंडर फटने से आग लगी थी। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि पड़ोस का युवक देवेंद्र गाड़ी चलाकर निक्की को अस्पताल लेकर आया था। फुटेज में निक्की की बहन कंचन का पति और उसके सास-ससुर भी दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि वह मरने से पहले झूठ क्यों बोलेगी?



पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, निक्की की मौत जलने से हुई है। वह लगभग 80 फीसदी तक झुलस चुकी थी। अब पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं निक्की ने किसी के दबाव में तो यह बात नहीं कही।



