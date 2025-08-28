निक्की हत्याकांड में नया मोड़, हादसा या मर्डर? अब इन 3 सुरागों से सामने आएगा मामले का पूरा सच!

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में हुई निक्की की संदिग्ध मौत का मामला हर दिन और उलझता जा रहा है। निक्की की मौत को हुए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह एक दुर्घटना थी या दहेज के लिए की गई हत्या। इस केस की सबसे बड़ी चुनौती यह...

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा में हुई निक्की की संदिग्ध मौत का मामला हर दिन और उलझता जा रहा है। निक्की की मौत को हुए 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह एक दुर्घटना थी या दहेज के लिए की गई हत्या। इस केस की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सोशल मीडिया पर लगातार नए वीडियो सामने आ रहे हैं, और दोनों ही परिवारों के लोग एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। इससे केस और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है।

पुलिस किन बातों पर कर रही है जांच?

* ज्वलनशील पदार्थ की फॉरेंसिक रिपोर्ट – यानी निक्की के जलने का कारण क्या था?

* सोशल मीडिया पर वायरल नए वीडियो क्लिप

* निक्की की बहन कंचन के बदलते बयान

इन तीन पहलुओं पर रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा कि ये एक गैस सिलेंडर से हुआ हादसा था या पूर्व नियोजित दहेज हत्या।

अब तक सामने आए 5 वीडियो, जो जांच की दिशा कर रहे हैं तय

* पहला वीडियो: इसमें दिखाया गया है कि निक्की का पति विपिन उस पर हमला कर रहा है, और निक्की की बहन कंचन बीच-बचाव करती दिख रही है।

* दूसरा वीडियो: इसमें निक्की आग की लपटों में घिरी है, और कंचन उससे पूछती है, "तूने ये क्या किया?"

* तीसरा वीडियो: एक सीसीटीवी फुटेज, जिसमें विपिन घर के बाहर दिखता है, जबकि दावा है कि उसी वक्त निक्की घर के अंदर जल रही थी।

* चौथा वीडियो: निक्की के अंतिम संस्कार का है, जिसमें उसका ससुर अंतिम संस्कार कर रहा है। जबकि निक्की के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वाले घटना के बाद फरार हो गए थे।

* पांचवां वीडियो: निक्की की सास का है, जिसमें वह पति-पत्नी के झगड़े में बीच-बचाव करती नजर आ रही हैं।

क्या कह रहे हैं पड़ोसी और ससुराल वाले?

निक्की के पति विपिन के पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने दावा किया है कि यह हत्या नहीं, एक हादसा था। उनका कहना है कि घर के सभी लोग बाहर थे और जब निक्की सिलेंडर की आग से जल गई, तब विपिन और उसके माता-पिता ने मिलकर उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भी शुरुआत में सिलेंडर ब्लास्ट ही जलने का कारण बताया गया था।

अब तक कौन-कौन हुए गिरफ्तार?

इस केस में पुलिस ने अब तक 4 लोगों निक्की का पति विपिन, उसकी सास, ससुर, और जेठ (बड़े भाई) को गिरफ्तार किया है।

क्या निकलेगा सच?

निक्की की मौत हादसा थी या हत्या — इसका जवाब अब फॉरेंसिक रिपोर्ट, वायरल वीडियो और गवाहों के बयानों पर निर्भर करता है। पुलिस इन सभी एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है।