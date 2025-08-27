निक्की के परिजनों से मिलीं महिला आयोग की सदस्य, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला ने बुधवार को निक्की के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया और कहा कि इस मामले में दोषियों को किसी भी हाल पर बख्शा नहीं जाएगा। निक्की के पैतृक गांव रूपवास दादरी पहुंचीं डॉ. मीनाक्षी ने कहा...

नोएडा: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला ने बुधवार को निक्की के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया और कहा कि इस मामले में दोषियों को किसी भी हाल पर बख्शा नहीं जाएगा। निक्की के पैतृक गांव रूपवास दादरी पहुंचीं डॉ. मीनाक्षी ने कहा कि यह अत्यंत दुखद एवं गंभीर घटना है और इस मामले में दोषियों को किसी भी हाल पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, “पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके उपरांत दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



डॉ. मीनाक्षी ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए महिला आयोग, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। महिला आयोग की सदस्य ने कहा कि हमें घरेलू हिंसा एवं दहेज जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ मिलकर विचार करना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने जिलावासियों से आह्वान किया कि वे बेटियों और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाएं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में सहयोग करें।



इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त अजीत कुमार सिंह सहित अन्य जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। कासना थानाक्षेत्र के सिरसा गांव में निक्की की उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने चार दिन पहले कथित तौर पर जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में निक्की के पति, सास, ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

