Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • झूठी निकली निक्की को आग लगाने वाली कहानी! पड़ोसियों ने दिखाए ऐसे सबूत, खुल गई पूरे मामले की पोल, विपिन भाटी नहीं तो दोषी कौन ?

झूठी निकली निक्की को आग लगाने वाली कहानी! पड़ोसियों ने दिखाए ऐसे सबूत, खुल गई पूरे मामले की पोल, विपिन भाटी नहीं तो दोषी कौन ?

Edited By Purnima Singh,Updated: 27 Aug, 2025 06:01 PM

the story that set nikki on fire turned out to be false

यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की भाटी हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। निक्की की निर्मम हत्या का मामला सामने आने के बाद से उसकी मौत को लेकर तरह-तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं .....

नोएडा : यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की भाटी हत्याकांड ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। निक्की की निर्मम हत्या का मामला सामने आने के बाद से उसकी मौत को लेकर तरह-तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। इसी बीच इस नृशंस हत्याकांड की जांच करते हुए पुलिस के सामने पड़ोसियों ने ऐसे दावे किए जिससे पूरा मामला ही पलटता हुआ नजर आया। पड़ोसियों की मानें तो विपिन ने नहीं बल्कि निक्की ने खुद को आग लगाई है, उन्होंने निक्की की बहन पर भी सवाल उठाए हैं। 

घटना के वक्त घर पर नहीं था निक्की का पति
पड़ोसियों का कहना है कि घटना के वक्त विपिन घर पर नहीं था। निक्की और उसकी बहन कंचन ही घर में मौजूद थीं। सोशल मीडिया पर निक्की की वायरल वीडियो में घर में आग और चीख-पुकार दिख रही है। साथ ही विपिन के परिजन अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पड़ोसियों ने तो सवाल करते हुए यह भी कहा कि जब निक्की जल रही तो उसकी बहन उसे बचाने की बजाय वीडियो क्यों बना रही थी? पड़ोसियों के मुताबिक मामले की सच्चाई को छिपाया जा रहा है। 

निक्की के परिवार ने पड़ोसियों के दावे को किया खारिज
स्थानीय लोगों ने यह भी दावा किया कि विपिन किराने की दुकान चलाने में अपने पिता की मदद करता था, जबकि रोहित व्यवसाय करता था, और परिवार के पास खेती की ज़मीन भी थी। हालांकि, निक्की के परिवार ने इन दावों को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि उसकी हत्या सिर्फ़ दहेज उत्पीड़न के कारण की गई थी। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!