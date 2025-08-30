‘भइया हमको सिलाई मशीन दिला दो…’ वाराणसी में पहली बार लगा जनता दरबार तो CM योगी ने बहन की फरियाद सुनी, दो घंटे में पूरी हुई इच्छा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन ने महज दो घंटे में शैला खानम को उनकी मांग के अनुरूप शनिवार को सिलाई मशीन उपलब्ध करा दी। सिलाई मशीन प्राप्त होने पर शैला खानम उर्फ निखत परवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला...

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पहली बार वाराणसी में ‘जनता दरबार’ आयोजित किया, जिसमें 100 से अधिक लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम ने एक-एक फरियादी की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार के दौरान एक भावुक क्षण तब सामने आया, जब एक मुस्लिम महिला ने मुख्यमंत्री को "भैया" कहकर संबोधित किया और उनसे सिलाई मशीन दिलाने की अपील की।



"भइया, हमको सिलाई मशीन दिला दो..."

शैला खानम उर्फ निखत परवीन, जो बेरोजगार हैं और जिनके पति की आमदनी भी बेहद सीमित है, ने दो पन्नों का आवेदन देकर मुख्यमंत्री से कहा, “भइया, सिलाई मशीन मिल जाए तो मैं सिलाई करके बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकाल सकती हूं।” महिला ने बताया कि वह अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा।



सीएम का त्वरित आदेश, 2 घंटे में पूरी हुई मांग

मुख्यमंत्री योगी ने न सिर्फ महिला की बात सुनी, बल्कि तुरंत जिला प्रशासन को आदेश दिया कि उसे आवश्यक सहायता दी जाए। सिर्फ दो घंटे के भीतर शैला को सिलाई मशीन उपलब्ध करा दी गई।



मुख्यमंत्री और प्रशासन को धन्यवाद

सिलाई मशीन मिलने के बाद शैला ने मुख्यमंत्री योगी और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि अब वह अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में सक्षम होंगी।



बनारस में पहली बार जनता दरबार

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी अब तक केवल गोरखपुर और लखनऊ में जनता दरबार लगाते रहे हैं। वाराणसी में यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह की पहल की। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से अपील की कि यह कार्यक्रम नियमित रूप से होता रहे।