निक्की हत्याकांड: NCW ने मामले में लिया संज्ञान, DGP से मांगी रिपोर्ट

ग्रेटर नोएडा (गौरव): उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित सिरसा गांव के बहुचर्चित निक्की हत्याकांड मामले में सोमवार को (NCW) राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना का स्वतः: संज्ञान लिया है। इस घटना को लेकर यूपी DGP को पत्र लिख कर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पीड़ित और गवाहों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। 3 दिन के अन्दर पूरी रिपोर्ट महिला आयोग को देनी होगी।



शादीशुदा महिला को दहेज के लिए जलाया

आप को बता दें कि सिरसा गांव में बीते दिनों शादीशुदा महिला की दहेज के लोभी परिवार द्वारा हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद यह मामला बेहद गंभीर हो गया और पुलिस द्वारा कार्रवाई में मृतक के पति विपिन भाटी को ज्वलनशील पदार्थ की शिनाख्त के लिए उक्त स्थान पर ले गई। वहां आरोपी द्वारा भागने के प्रयास में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया जिसे अस्पताल भर्ती कराया गया। इस घटनाक्रम के कुछ घंटों बाद दोपहर हत्यारोपी विपिन भाटी की मां मृतका की सास को सिरसा चौकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।



आरोपी पति सहित चार गिरफ्तार

सूत्रों के मुताबिक मृतका की सास ने सिरसा पुलिस चौकी पर सरेंडर किया।जिसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी दिखाई। वहीं महिला की हत्या मामले में परिवार के अन्य सदस्यों जेठ सहित फरार चल रहे ससुर पर मुकदमा दर्ज कर वांछित चल रहे आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की ओर से आठ टीमों का गठन किया गया जिस क्रम में आज पुलिस इंटेलीजेंस के सहयोग से जेठ रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया।



पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से लगाई गुहार- हत्यारोपी के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

वहीं दहेज के कारण की गई महिला हत्या के घटनाक्रम के बाद से गुर्जर समाज और आर्य समाज के लोग दहेज के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम करने की योजना बना रहे जिसके तहत जिले के हर गांव जाकर जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। वहीं पीड़ति परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हत्यारोपी परिवार के खिलाफ कड़ी कारर्वाई करने की गुहार लगा रहे हैं।



निक्की हत्याकांड में न्याय को लेकर हो शांति प्रदर्शन

मृतक के परिजनों ने कहा कि इस मामले में अगर सख्त कारवाई नहीं की गई तो बड़ी संख्या में शांति प्रदर्शन पर बैठेंगे। इस घटना की निंदा सोशल मीडिया पर विभिन्न पाटिर्यों के शीर्ष नेताओं द्वारा की जा रही है। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर निक्की हत्याकांड प्रकरण ट्रेंड पर चल रहा है।



निक्की के ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित सिरसा गांव के बहुचर्चित निक्की हत्याकांड मामले में सोमवार को एक और नामजद व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया रोहित नाम का व्यक्ति दहेज हत्या का शिकार हुई महिला निक्की का रिश्ते में जेठ है। निक्की के ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने दहेज के लालच में उसकी हत्या कर दी है। इस घटना से गुर्जर समाज में खासा रोष है। फिलहाल इस मामले में चार और नामजद लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

