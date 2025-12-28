इश्क ने तोड़ी मजहब की दीवार! मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी से मंदिर में लिए सात फेरे—रायबरेली में प्रेम विवाह बना चर्चा का केंद्र

RaeBareli News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से प्रेम और शादी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। यहां एक मुस्लिम युवती को हिंदू युवक से प्यार हो गया। दोनों ने समाज और परिवार के विरोध के बावजूद साथ रहने का फैसला किया...

RaeBareli News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से प्रेम और शादी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जो इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। यहां एक मुस्लिम युवती को हिंदू युवक से प्यार हो गया। दोनों ने समाज और परिवार के विरोध के बावजूद साथ रहने का फैसला किया और अंततः हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों खुद को खुश बता रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने यह फैसला अपनी मर्जी से लिया है।

सोशल मीडिया से शुरू हुई प्रेम कहानी

यह मामला रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के बैरहना मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक, हिंदू युवक अभिषेक और मुस्लिम युवती रेशमा की पहचान कोविड काल के दौरान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। लॉकडाउन के समय दोनों इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे के संपर्क में आए। पहले बातचीत हुई, फिर दोस्ती बढ़ी और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। करीब तीन साल पहले दोनों की पहली बार आमने-सामने मुलाकात हुई। इसी मुलाकात में दोनों ने तय कर लिया कि वे एक-दूसरे के साथ ही अपना भविष्य बिताना चाहते हैं।

परिवार के विरोध के बाद लिया बड़ा फैसला

जब अभिषेक और रेशमा ने अपने रिश्ते की जानकारी परिवार को दी, तो दोनों पक्षों की ओर से विरोध शुरू हो गया। परिवार ने उनकी मुलाकातों पर रोक लगा दी और उन पर दबाव बनाया जाने लगा। हालात ऐसे हो गए कि दोनों ने समाज और परिवार की बंदिशों को तोड़ने का फैसला कर लिया।

मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह

इसके बाद अभिषेक एक मंदिर पहुंचा और वहां पंडित से शादी कराने की बात की। वहीं रेशमा भी घर से निकलकर मंदिर पहुंच गई। दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लिए और एक-दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाने की शपथ ली। शादी के बाद रेशमा ने साफ कहा कि उसने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म अपनाया है और अपनी मर्जी से अभिषेक से विवाह किया है। उसका कहना है कि अभिषेक ही उसका जीवनसाथी है और अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

अभिषेक और रेशमा की शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग इस शादी पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं यह प्रेम विवाह जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।