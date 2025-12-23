प्रेमी गौरव संग शारीरिक संबंध बना रही थी रूबी, राहुल ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा; फिर जो किया जानकर रह जाएंगे दंग

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Dec, 2025 12:21 PM
Sambhal News: यूपी के संभल से जो सनसनी वारदात सामने आई है वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। जूता व्यापारी राहुल को उसकी पत्नी और प्रेमी ने जिस तरह अपने रास्ते से हटाया जानकर हर कोई दंग रह गया। राहुल कहा जानता था कि उसकी पत्नी रूबी जिसे वो अपने जान से ज्यादा प्यार करता है, वो ही एक दिन उसकी जान ले लेगी। यह मामला इतना खौफनाक था कि पुलिस को इसकी गुत्थी सुलझाने में 27 दिन लग गए।
अब जानिए पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, चंदौसी थाना क्षेत्र के मोहल्ला चुन्नी का ये पूरा मामला है।15 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि पतरुआ ईदगाह के पीछे खेत में एक काले बैग में सड़ी-गली लाश पड़ी है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की हालत बेहद खराब थी। न तो शव का सिर था, न हाथ-पैर, और न ही पहचान के लिए खाल बची थी। ऐसे में शव की पहचान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
पत्नी का था अफेयर
जांच में पता चला कि मृतक का नाम राहुल था, जो मोहल्ला चुन्नी में अपनी पत्नी रूबी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह जूते-चप्पल बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राहुल की पत्नी रूबी का मोहल्ले में रहने वाले गौरव नाम के युवक से प्रेम संबंध था। जिसकी जानकारी पति को हो गई थी।
ऐसे किया मर्डर
यह घटना 17 और 18 तारीख की रात की है। पुलिस के मुताबिक, रात करीब 11 बजे रूबी ने अपने प्रेमी गौरव को घर बुलाया था। रात करीब 2 बजे राहुल घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को गौरव के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस पर तीनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान रूबी ने लोहे की रॉड से राहुल के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया।
लाश को लगाया ठिकाने
लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्रेमी और मृतक की पत्नी ने प्लान बनाया। जिसके बाद गौरव कटर मशीन लेकर आया और फिर दोनों ने मिलकर राहुल का पहले सिर काटा, फिर हाथ और पैर. रूबी बाजार से दो बड़े काले बैग खरीद लाई। एक बैग में सिर और हाथ-पैर भरकर 50 किलोमीटर दूर राजघाट गंगा में बहा दिए गए जबकि दूसरे बैग में धड़ भरकर पतरुआ ईदगाह के पास खेत में फेंक दिया गया।