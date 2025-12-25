मां ने प्रेमी संग पी शराब, फिर बनाए शारीरिक संबंध; आपत्तिजनक हालत में देख आपा खो बैठा नाबालिग बेटा और फिर...

Edited By Pooja Gill,Updated: 25 Dec, 2025 11:37 AM
कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर एक बेटे ने अपनी मां को बेरहमी से को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया...
कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर एक बेटे ने अपनी मां को बेरहमी से को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। 14 साल के नाबालिग ने अपनी मां के सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ वार किए। वो तब तक मां के सिर पर डंडे मारता रहा जब तक उसकी मां मर नहीं गई। इसके बाद वो पूरी रात शव के साथ घर में रहा। सुबह उसने मां की हत्या की खबर पुलिस को दी, लेकिन आरोप किसी और पर लगा दिया।
अब जानिए पूरा मामला
यह पूरा मामला कासगंज के गांव हकीमगंज का है। यहां के रहने वाले सत्यपाल पंजाब में ईंट-भट्ठे पर चौकीदारी करते हैं। गांव में पत्नी रेखा देवी (50) अपने एक बेटे के साथ रहती थी। यहां पर उसके एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग था। मंगलवार रात को रेखा और उसके प्रेमी भूरा ने साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान रेखा के बेटे ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद वो गुस्से से पागल हो गया और डंडे से पहले भूरा पर प्रहार किया तो वह भाग निकला। इसके बाद मां पर ताबड़तोड़ डंडे से कई प्रहार किए। इससे रेखा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई।
लाश के पास सोया रहा आरोपी बेटा
किशोर ने डंडों से पीट-पीटकर अपनी मां को लहूलुहान कर दिया। इसके बाद वो कुछ समय तक उसके पास बैठा और फिर चारपाई पर जाकर सो गया। रात भर खून रिसने से रेखा की मौत हो गई। किशोर सुबह सोकर उठा तो देखा मां की मौत हो चुकी है। इसके बाद उसने मां की हत्या का आरोप उसके प्रेमी भूरा पर लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भूरा को हिरासत में लिया। भूरा ने पूछताछ में सारी बात बता दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया और पूछताछ की। इसके बाद वह टूट गया और जुर्म कुबूल लिया।