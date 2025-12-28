Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • सावधान! फिर हुई महामारी की वापसी... बिगड़े हालात, इन राज्यों पर सबसे ज्यादा खतरा, कोविड-19 और फ्लू दोनों का अलर्ट

सावधान! फिर हुई महामारी की वापसी... बिगड़े हालात, इन राज्यों पर सबसे ज्यादा खतरा, कोविड-19 और फ्लू दोनों का अलर्ट

Edited By Purnima Singh,Updated: 28 Dec, 2025 12:54 PM

covid 19 returned again

अमेरिका में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की चकाचौंध के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने गंभीर चेतावनी जारी की है। त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़, कड़ाके की ठंड और टीकाकरण की सुस्त रफ्तार ने एक बार फिर दोहरी स्वास्थ्य चुनौती खड़ी कर दी है। देश में...

UP Desk : अमेरिका में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की चकाचौंध के बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने गंभीर चेतावनी जारी की है। त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़, कड़ाके की ठंड और टीकाकरण की सुस्त रफ्तार ने एक बार फिर दोहरी स्वास्थ्य चुनौती खड़ी कर दी है। देश में कोविड-19 के साथ-साथ इन्फ्लूएंजा यानी फ्लू के मामलों में भी तेज़ उछाल देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इनडोर पार्टियों, यात्राओं और सामाजिक मेलजोल ने वायरस को फैलने का अनुकूल माहौल दे दिया है, जिससे अस्पतालों पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

क्या कोविड-19 फिर से डराने लगा है?
ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोविड संक्रमण में इज़ाफा जरूर हो रहा है, लेकिन फिलहाल हालात पिछले कुछ वर्षों की सर्दियों जितने गंभीर नहीं हैं। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) के अनुसार दिसंबर के मध्य तक 31 राज्यों में संक्रमण बढ़ने के संकेत मिले हैं। अपशिष्ट जल की निगरानी से पता चला है कि नवंबर के बाद से SARS-CoV-2 वायरस की मौजूदगी में करीब 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक सक्रियता मिडवेस्ट क्षेत्र के राज्यों में देखी जा रही है।

सर्दियों में क्यों बढ़ता है संक्रमण?
*स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोविड और फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी के पीछे चार बड़े कारण गिनाए हैं :-
*घटती इम्यूनिटी: समय के साथ वैक्सीन या पुराने संक्रमण से मिली सुरक्षा कमजोर पड़ने लगती है।
*इनडोर भीड़: ठंड के कारण लोग बंद जगहों में ज्यादा समय बिताते हैं, जहां वेंटिलेशन कम होने से वायरस तेजी से फैलता है।
*नए वेरिएंट: ‘स्ट्रैटस’ (XFG वेरिएंट) जैसे ज्यादा संक्रामक स्वरूपों का उभरना।
*त्योहारी आवाजाही: छुट्टियों के दौरान यात्रा और सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ता मेलजोल।

इन राज्यों में बढ़ी सतर्कता
मिडवेस्ट और नॉर्थईस्ट अमेरिका के कई हिस्सों में संक्रमण की रफ्तार सबसे तेज़ बताई जा रही है। 18 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार जिन राज्यों में वायरस की सक्रियता ‘मध्यम से उच्च’ स्तर पर है, उनमें मिशिगन, ओहियो, केंटकी, एरिज़ोना, मैसाचुसेट्स, मिनेसोटा, न्यू मेक्सिको और वेस्ट वर्जीनिया शामिल हैं। विशेष रूप से 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अस्पताल में भर्ती होने की दर धीरे-धीरे बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है।

स्वास्थ्य विभाग की अपील: सावधानी ही बचाव
*बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य एजेंसियों ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है :- 
*अपडेटेड वैक्सीन लगवाएं: इस सीजन का बूस्टर डोज नहीं लिया है तो जल्द लें।
*मास्क का इस्तेमाल करें: भीड़भाड़ वाली बंद जगहों और सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनना जरूरी है।
*स्वच्छता बनाए रखें: बार-बार हाथ धोएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें।
*लक्षण दिखें तो दूरी रखें: सर्दी, खांसी या बुखार होने पर सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहें और जांच कराएं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!