‘द क्राउन’ के Room No-103 से पकड़े गए 17 लोग; फैमिली होटल में चल रहा था ये गंदा खेल, पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा

झांसी: यूपी के झांसी के शिवपुरी हाईवे पर स्थित द क्राउन होटल में अचानक उस समय हड़कंप मच गया, जब भारी संख्या में पुलिस बल होटल पहुंचा...

झांसी: यूपी के झांसी के शिवपुरी हाईवे पर स्थित द क्राउन होटल में अचानक उस समय हड़कंप मच गया, जब भारी संख्या में पुलिस बल होटल पहुंचा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में साफ हो गया कि पुलिस ने होटल पर छापा मारा है। यह होटल एक फैमिली होटल है।

पुलिस को देखते ही मच गया हड़कंप

पुलिस को देखते ही होटल में मौजूद कुछ लोग भागने लगे। कोई किचन की तरफ दौड़ा तो किसी ने खुद को होटल कर्मचारी दिखाने के लिए झाड़ू उठा ली। इससे पुलिस को शक और गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस सीधे होटल के कमरा नंबर 103 में पहुंची। कमरे के अंदर से पुलिस ने 17 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। मौके से करीब 7 लाख रुपये नकद और 18 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में बड़े स्तर पर जुआ खेला जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर सीपरी बाजार थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। हालांकि, इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी अजय यादव पुलिस कार्रवाई के दौरान फरार हो गया। पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा उनमें, विजय यादव, सचिन शर्मा, शेर सिंह, जबर यादव, धीरेन्द्र शर्मा, पवन चौरसिया, संतोष कुशवाहा, पवन यादव, अरुण यादव, अंकित शर्मा, राजेन्द्र पाल, हरिदास सोनी, सौरभ यादव, शैलेन्द्र यादव, सुरेन्द्र यादव, जफर शामिल है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है और सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।