प्यार में पार की सरहद, सजा में कटी उम्र! UP का युवक एक साल बाद पाक जेल से छूटा—अब वतन लौटने की घड़ी?

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Dec, 2025 12:44 PM

aligarh young man from up was released from a pakistani jail after a year

Aligarh News: पाकिस्तान की सीमा हैदर का नाम देशभर में चर्चा में रहा, जब वह प्यार के लिए भारत आईं और यहां रहने लगीं। लेकिन ठीक इसके उलट कहानी उत्तर प्रदेश के एक युवक के साथ हुई, जो अपने प्यार के लिए पाकिस्तान गया और वहां जेल पहुंच गया। करीब एक साल तक पाकिस्तानी जेल में सजा काटने के बाद अब उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। युवक के परिजन भारत सरकार से उसे जल्द वापस लाने की अपील कर रहे हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बरला थाना क्षेत्र के खिटकारी गांव निवासी बादल बाबू से जुड़ा है। करीब एक साल पहले बादल का नाम अचानक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छा गया था। वजह थी—प्यार में सरहद पार करना।

फेसबुक से शुरू हुआ प्यार, पाकिस्तान तक पहुंचा युवक
जानकारी के मुताबिक, बादल बाबू की फेसबुक के जरिए पाकिस्तान में रहने वाली युवती सना रानी से दोस्ती हुई थी। बातचीत बढ़ी, नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे। सितंबर 2024 में बादल बिना घरवालों को बताए पाकिस्तान पहुंच गया। हालांकि वहां पहुंचने के बाद सना रानी ने उससे निकाह करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद बादल वहीं रुक गया और काम करने लगा।

बॉर्डर अवैध रूप से पार करने के आरोप में गिरफ्तारी
पाकिस्तानी पुलिस को शक हुआ तो 27 दिसंबर 2024 को पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन इलाके से बादल को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि उसने बिना वीजा और वैध दस्तावेजों के सीमा पार की थी। इस पर उसके खिलाफ पाकिस्तान विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 13 और 14 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय एजेंट होने के शक में उससे खुफिया एजेंसियों ने भी पूछताछ की।

कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
मामले की पैरवी बादल के पिता कृपाल सिंह ने पाकिस्तान के एक वकील के जरिए करवाई। कोर्ट में मोबाइल चैट, सोशल मीडिया रिकॉर्ड और गवाहों के बयान पेश किए गए। इन सबके आधार पर पाकिस्तानी अदालत ने बादल को एक साल की सजा सुनाई। जेल के दौरान बादल ने इस्लाम धर्म भी अपनाया और सना रानी से निकाह की इच्छा जताई, लेकिन युवती ने उसे स्वीकार नहीं किया।

जेल में रखे रोजे, ईद भी मनाई
वकील के अनुसार, बादल ने जेल में रमजान के पूरे 30 रोजे रखे और ईद के दिन नमाज अदा कर साथियों के साथ त्योहार मनाया। वह अब भी सना रानी से निकाह की बात कहता रहा, लेकिन सना अपने फैसले पर अडिग रही।

सजा पूरी, अब डिटेंशन सेंटर में
अब बादल बाबू की सजा पूरी हो चुकी है। फिलहाल उसे पाकिस्तान के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उसके वकील के मुताबिक, जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर उसे भारत भेज दिया जाएगा। परिजन लगातार भारत सरकार से बेटे की सुरक्षित वापसी की गुहार लगा रहे हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कब प्यार में सरहद पार करने वाला यह युवक अपने वतन वापस लौट पाएगा।

