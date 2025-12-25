Main Menu

प्रेम कहानी का खौफनाक अंत! नाबालिग छात्रा का झाड़ियों में मिला था शव, चार दिन बाद सुसाइड नोट लिख प्रेमी ने दी जान

Edited By Ramkesh,Updated: 25 Dec, 2025 04:03 PM

अम्बेडकर नगर (कार्तिकेय द्विवेदी): 20 दिसम्बर को अम्बेडकरनगर के राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में कक्षा 11 की नाबालिग छात्रा का शव पानी टंकी के बगल झाड़ियों में पाया गया ,, जिसकी शिनाख्त स्नेहा के रूप में हुई,, जो 2 दिसम्बर से अपने घर से लापता थी,, जिसकी गुमशुदगी 4 दिसम्बर को थाने में दर्ज की गई, को छात्रा के परिजनों ने दूसरे गांव के एक युवक सौरभ पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया।

प्रेमी ने प्रेमिका के परिजनों को बताया मौत का जिम्मेदार
वहीं इस मामले की पुलिस जांच कर ही रही थी कि 24 दिसम्बर को आजमगढ़ जिले अहिरौला थाना क्षेत्र के जमीन नन्दनपुर गांव के बाहर प्रेमी सौरभ का शव पेड़ से लटकता मिला,, सौरभ के पैंट पर सुसाइड नोट लिखा था। उनकी मौत का जिम्मेदार प्रेमिका के परिजनों को ठहराया गया है। साथ मोबाइल नंबर भी लिखा है। हालांकि दोनो की मौत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे है।

2 दिसम्बर से लापता था प्रेमी जोड़ा
छात्रा की हत्या जहां गला दबाकर किये जाने की बात सामने आई है वही प्रेमी सौरभ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है,, इस मामले में यह भी सामने आया है कि दोनों लगभग दो साल से फोन पर घंटों घंटों बात करते थे,, मिलते जुलते भी थे। 5 जनवरी को जब सौरभ स्नेहा से मिलने गया तो छात्रा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सौरभ को जेल भेज दिया,, जहां से बीते 5 नवम्बर को जमानत पर वह रिहा हुआ था,, घर आने के बाद भी दोनो में बातचीत हुई थी।  इसके बाद 2 दिसंबर को अचानक से दोनों अपने घर से गायब हो गए। पूरा मामला अभी पुलिस के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। छात्रा की  हत्या किसने की घर से गायब होने के बाद 17 दिन कहा रही सौरभ  इस बीच कहा था ,, सौरभ की मौत आत्महत्या है या फिर हत्या इसके जबाब पुलिस को ढूंढना होगा।

शरीर पर चोटों के मिले निशान
फिलहाल छात्रा की हत्या के बाद आरोपी  प्रेमी का शव पेड़ से लटकता हुआ मिलने के बीच 22 दिनों में पुलिस सिर्फ लकीर पीटती दिख रही है उसके पास एक भी सवाल का जबाब नही है,, ऊपर से सौरभ के परिजनों की पिटाई और उत्पीड़न का आरोप पुलिस पर अलग से लग रहा है। सौरभ की बहन और मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है कि 4 दिनों तक थाने पर रखा गया। पिटाई कर सौरभ का पता पूछा जाता था,, शरीर पर चोटों के निशान दिखाते हुए कहा कि उन्हें मार मारकर सौरभ का पता पूछा जाता था,, जबकि 2 दिसम्बर के बाद से उनका सौरभ से कोई सम्पर्क नही हुआ था लेकिन पुलिस लगातार उनकी पिटाई कर रही थी। थाने के एक दरोगा अजय का नाम लेकर दोनो ने रो रोकर अपना हाल बया किया

हत्या या आत्म हत्या के बीच उलझी गुत्थी
फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहा है,, पहले तो 17 दिन तक दोनो को खोज नही पाई,,दोनो के शव अलग अलग दिनों में पाये गये,, ऊपर से परिजनों के उत्पीड़न और पिटाई का आरोप लगा है,, अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। प्रेमिका के साथ छेड़खानी करने के आरोप में प्रेमी 10 माह की जेल काटकर बीते 5 नवम्बर को जेल से बाहर आया था,, उसके बाद घटी यह घटना पुलिस के लिए चुनौती बन गयी है। 

